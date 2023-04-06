DANDOLO FLASH PER “OGGI” - MILLY CARLUCCI È GIÀ A LAVORO PER DEFINIRE IL CAST DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE”, IL FORTUNATO E LONGEVO PROGRAMMA DEL SABATO SERA DI RAI 1. A FINIRE SULLA PISTA DA BALLO PIÙ FAMOSA DELLA TELEVISIONE ITALIANA VI SARÀ CON OGNI PROBABILITÀ ANTONIO CAPRARICA, STORICO CORRISPONDENTE DA LONDRA DEL TG1 ORA IN PENSIONE - SECONDO QUANTO RISULTA A “OGGI”, LE TRATTATIVE TRA IL GIORNALISTA E LA PRODUZIONE DELLO SHOW SONO GIÀ AD UNO STATO AVANZATO. A QUANDO LA FIRMA DEL CONTRATTO?

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I CINESI SGOMMANO VIA DA PIRELLI, MA TRONCHETTI PROVERA HA GIÀ IL PIANO B – IL GOVERNO POTREBBE RICORRERE AL GOLDEN POWER PER LIMITARE LA PRESENZA DI SINOCHEM. LA DECISIONE POTREBBE ACCELERARE UN RIASSETTO DI CUI SI VOCIFERA DA TEMPO: IL GOVERNO CINESE STA FACENDO PRESSING SULLE SUE SOCIETÀ AFFINCHÉ ABBANDONINO GLI INVESTIMENTI ESTERI. IN OGNI CASO, TRONCHETTI HA GIÀ PREPARATO IL DOPO, CON IL PATTO DI CONSULTAZIONE SIGLATO TRA CAMFIN E BREMBO, CHE RAFFORZA IL NOCCIOLO DURO DEGLI AZIONISTI “ALTERNATIVI” AL PARTNER CINESE…

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CAFONALINO NON ESCLUDO IL RITORNO – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO LIBRO SU CALIFANO, MARINO COLLACCIANI ACCUSA: “FRANCO È MORTO IN POVERTÀ E DIMENTICATO DA TUTTI”. E POI PARLA DELLA DIPENDENZA DEL “CALIFFO” DALLA COCAINA: “EDOARDO VIANELLO LO TROVÒ SVENUTO IN CASA E LO PORTÒ AL GEMELLI” – SUL PALCO ENRICO BONACCORTI E MITA MEDICI, IL GRANDE AMORE DEL CANTANTE. IN PLATEA MARIA MONSÈ, AMEDEO GORIA E… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO DELL'ULTIMO CONCERTO AL SISTINA

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