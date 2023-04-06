DANDOLO FLASH PER “OGGI” - MILLY CARLUCCI È GIÀ A LAVORO PER DEFINIRE IL CAST DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE”, IL FORTUNATO E LONGEVO PROGRAMMA DEL SABATO SERA DI RAI 1. A FINIRE SULLA PISTA DA BALLO PIÙ FAMOSA DELLA TELEVISIONE ITALIANA VI SARÀ CON OGNI PROBABILITÀ ANTONIO CAPRARICA, STORICO CORRISPONDENTE DA LONDRA DEL TG1 ORA IN PENSIONE - SECONDO QUANTO RISULTA A “OGGI”, LE TRATTATIVE TRA IL GIORNALISTA E LA PRODUZIONE DELLO SHOW SONO GIÀ AD UNO STATO AVANZATO. A QUANDO LA FIRMA DEL CONTRATTO?-