DANDOLO FLASH PER “OGGI” – TRA I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE DI “PECHINO EXPRESS”, CONDOTTA DA COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, CI SARANNO L'IMPRENDITORE JOE BASTIANICH E LA COPPIA FORMATA DALL'ATTRICE MARTINA COLOMBARI E SUO MARITO, L'EX CALCIATORE BILLY COSTACURTA – LA DESTINAZIONE È ANCORA TENUTA SEGRETA, MA AD “OGGI” RISULTA CHE I CONCORRENTI DOVRANNO ATTRAVERSARE IL BORNEO…”

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FINCHÉ VA DIETRO AI RUTTE E AGLI ORBAN, L’EUROPA È DESTINATA ALL’IRRILEVANZA – IL PREMIER OLANDESE E QUELLO UNGHERESE SI METTONO DI TRAVERSO AL PIANO PER INTRODURRE IL PRICE CAP – IL PRIMO NON LO VUOLE PER NON DANNEGGIARE IL MERCATO TTF DI AMSTERDAM: “OGGI CI SARÀ L’ACCORDO SUGLI ACQUISTI CONGIUNTI, NON SUL TETTO” – IL VIKTATOR, GRANDE AMICO DI PUTIN, A RUOTA: “IL SUICIDIO ECONOMICO NON AIUTERÀ L’UCRAINA…” - RISULTATO? LE QUOTAZIONI DEL METANO TORNANO A CRESCERE (+10%)

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IL PALATO "GROSSIER" DI DILETTA - DOPO IL DISCUTIBILE KING TORETTO, LA LEOTTA CONCEDE UNA POSSIBILITA’ ANCHE A QUEL PIPPONE DI LORIS KARIUS, L’EX PORTIERE DEL LIVERPOOL PASSATO ALLO STORIA PER LE PAPERE NELLA FINALE DI CHAMPIONS - "GENTE" SGANCIA LA BOMBA E PARLA DI UN FLIRT TRA I DUE: “SI SEGUONO SU INSTAGRAM DA QUALCHE SETTIMANA E, PARE, CHE TRA I DUE CI SIA UNA SORTA DI FIL ROUGE AL MOMENTO DIFFICILE DA INCASELLARE” (CHE VOR DI': SCOPANO E BASTA?) – I PRECEDENTI DI LEOTTA CON GLI SPORTIVI: QUANDO LIMONAVA CON RYAN FRIEDKIN E I SOSPETTI SU UNA PASSIONCELLA PER IBRAHIMOVIC…

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CAFONALISSIMO JACKIE O’ – PER I 50 ANNI DEL MITICO LOCALE DELLA “DOLCE VITA” È SCESA IN PISTA LA CHINCAGLIERIA PESANTE - AVVISTATA UNA SCOLLATISSIMA RITA RUSIC CHE SFIDA LE LEGGI DELLA FISICA (E DELLA NATURA), ALBA PARIETTI REGALA TRASPARENZE, LE EX AMICHE CORINNE CLERY E SERENA GRANDI SI LANCIANO SGUARDI AVVELENATI – PEPPINO DI CAPRI GORGHEGGIA AL PIANO, MATANO CON PELO IN BELLA VISTA,  IL “VIPERETTA” FERRERO CHE SLINGUAZZA LE OSTRICHE E IL DUO ANTONIO & MARCELLO CON LE CRAPE PLATINATE IN STILE CASA TARGARYEN...

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