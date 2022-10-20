DANDOLO FLASH PER “OGGI” – TRA I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE DI “PECHINO EXPRESS”, CONDOTTA DA COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, CI SARANNO L'IMPRENDITORE JOE BASTIANICH E LA COPPIA FORMATA DALL'ATTRICE MARTINA COLOMBARI E SUO MARITO, L'EX CALCIATORE BILLY COSTACURTA – LA DESTINAZIONE È ANCORA TENUTA SEGRETA, MA AD “OGGI” RISULTA CHE I CONCORRENTI DOVRANNO ATTRAVERSARE IL BORNEO…”-
CADUTA MITOMANI - SENTITE COME PARLA DI SE’ ILARIA D'AMICO CHE, DAL 27 OTTOBRE, TORNA SU RAI 2 CON "CHE C'È DI NUOVO": “MI ERO PRESA UN ANNO SABBATICO PER LA FAMIGLIA. QUANDO LA RAI È ARRIVATA A GENNAIO CON L'IDEA DI RIPORTARMI A ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE SONO STATA FELICE” - ALLORA DA QUESTO “PUNTO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMAZIONE” BISOGNERA’ ASPETTARSI GRANDISSIMI ASCOLTI…
“LE PAROLE DI BERLUSCONI E DI FONTANA SONO UN CAMPANELLO D’ALLARME MOLTO FORTE” – ENRICO LETTA ALLE CONSULTAZIONI INVITA IL NUOVO GOVERNO A “CONDANNARE PUTIN SENZA AMBIGUITÀ” (COSA CHE LA MELONI HA GIÀ FATTO), E POI RICICCIA IL CAMPO LARGO: “IN QUESTA LEGISLATURA SERVE UN PERCORSO VERSO UNA MAGGIORE CONVERGENZA, SE SI VUOLE EVITARE CHE LA LEGISLATURA DURI 5 ANNI CON LO STESSO GOVERNO”. IN CHE SENSO, STA GIÀ LAVORANDO A UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA?
FINCHÉ VA DIETRO AI RUTTE E AGLI ORBAN, L’EUROPA È DESTINATA ALL’IRRILEVANZA – IL PREMIER OLANDESE E QUELLO UNGHERESE SI METTONO DI TRAVERSO AL PIANO PER INTRODURRE IL PRICE CAP – IL PRIMO NON LO VUOLE PER NON DANNEGGIARE IL MERCATO TTF DI AMSTERDAM: “OGGI CI SARÀ L’ACCORDO SUGLI ACQUISTI CONGIUNTI, NON SUL TETTO” – IL VIKTATOR, GRANDE AMICO DI PUTIN, A RUOTA: “IL SUICIDIO ECONOMICO NON AIUTERÀ L’UCRAINA…” - RISULTATO? LE QUOTAZIONI DEL METANO TORNANO A CRESCERE (+10%)
VI RICORDATE QUANDO PUTIN SI FACEVA FOTOGRAFARE A PETTO NUDO? ECCO, DIMENTICATELO: ORA “MAD VLAD”, PER LA SUA PROPAGANDA DA UOMO FORTE, VIENE RIPRESO AL MASSIMO MENTRE SPARA CON UN FUCILE DA CECCHINO, MA CON LE CUFFIE PER PROTEGGERE LE ORECCHIE E DEGLI ORRENDI OCCHIALI DI PROTEZIONE – IL VIDEO SULLA TV RUSSA DURANTE LA VISITA A UN CENTRO DI ADDESTRAMENTO
IL PALATO "GROSSIER" DI DILETTA - DOPO IL DISCUTIBILE KING TORETTO, LA LEOTTA CONCEDE UNA POSSIBILITA’ ANCHE A QUEL PIPPONE DI LORIS KARIUS, L’EX PORTIERE DEL LIVERPOOL PASSATO ALLO STORIA PER LE PAPERE NELLA FINALE DI CHAMPIONS - "GENTE" SGANCIA LA BOMBA E PARLA DI UN FLIRT TRA I DUE: “SI SEGUONO SU INSTAGRAM DA QUALCHE SETTIMANA E, PARE, CHE TRA I DUE CI SIA UNA SORTA DI FIL ROUGE AL MOMENTO DIFFICILE DA INCASELLARE” (CHE VOR DI': SCOPANO E BASTA?) – I PRECEDENTI DI LEOTTA CON GLI SPORTIVI: QUANDO LIMONAVA CON RYAN FRIEDKIN E I SOSPETTI SU UNA PASSIONCELLA PER IBRAHIMOVIC…
CAFONALISSIMO JACKIE O’ – PER I 50 ANNI DEL MITICO LOCALE DELLA “DOLCE VITA” È SCESA IN PISTA LA CHINCAGLIERIA PESANTE - AVVISTATA UNA SCOLLATISSIMA RITA RUSIC CHE SFIDA LE LEGGI DELLA FISICA (E DELLA NATURA), ALBA PARIETTI REGALA TRASPARENZE, LE EX AMICHE CORINNE CLERY E SERENA GRANDI SI LANCIANO SGUARDI AVVELENATI – PEPPINO DI CAPRI GORGHEGGIA AL PIANO, MATANO CON PELO IN BELLA VISTA, IL “VIPERETTA” FERRERO CHE SLINGUAZZA LE OSTRICHE E IL DUO ANTONIO & MARCELLO CON LE CRAPE PLATINATE IN STILE CASA TARGARYEN...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VOLETE SMETTERE DI FUMARE GRAZIE ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE? SCORDATEVELO! – SECONDO UNO STUDIO DELL’ISTITUTO MARIO NEGRI, LO SVAPO NON AIUTA I FUMATORI A SMETTERE, MA ANZI SPINGE VERSO LA DIPENDENZA. PORTA I NON-FUMATORI, SOPRATTUTTO I PIÙ GIOVANI, A INIZIARE A FUMARE SIGARETTE TRADIZIONALI E GLI EX-FUMATORI A RICADERE NELLA DIPENDENZA DA TABACCO…