DAGOREPORT! L'IPOTESI RENZIANA DI ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER LE EUROPEE, DAL 4% AL 3, HA SCOMBUSSOLATO IL CIRCO BARNUM DI PALAZZO CHIGI. A PARTIRE DA TAJANI, UCCELLATO COME UN TORDO DA MATTEONZO (INSIEME SI RAGGIUNGE IL 12%!). FINCHÉ ARCORE L’HA SBATTUTO AL MURO: RENZI TI INGHIOTTE COME UN CIOCCOLATINO E SI PRENDE IL PARTITO - LA PIPPA DEL 3% E' STATA PORTATA ALL’ATTENZIONE DELLA MELONI DA IGNAZIO LA RUSSA. DIETRO UN VELO DI BLA-BLA (COSÌ IL PD VEDREBBE RAFFORZATA LA CONCORRENZA A SINISTRA), DAVANTI ALLA PER NULLA CONVINTA SORA GIORGIA, ALLA FINE IL PRESIDENTE DEL SENATO HA SCODELLATO LA RAGIONE PER CUI UN AIUTINO AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, PROVINCIA DI RIAD, CI POTEVA STARE: SENZA I VOTI DI ITALIA VIVA, FRATELLI D’ITALIA NON SAREBBE MAI RIUSCITA AD OTTENERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO. GIORGIA, RICORDIAMOCI DEGLI AMICI!