DANDOLO FLASH! MEDIASET IN ODORE DI SANTITA’: A BREVE VERRA’ UFFICIALIZZATA LA PARTECIPAZIONE AL "GRANDE FRATELLO" COME CONCORRENTE DI ROSANNA FRATELLO, LA CANTANTE DI “SONO UNA DONNA, NON SONO UNA SANTA...”-
DANDOLO FLASH! MEDIASET IN ODORE DI SANTITA’: A BREVE VERRA’ UFFICIALIZZATA LA PARTECIPAZIONE AL "GRANDE FRATELLO" COME CONCORRENTE DI ROSANNA FRATELLO, LA CANTANTE DI “SONO UNA DONNA, NON SONO UNA SANTA...”-
FLASH! – PEPPUCCIO CONTE E’ IN TREPIDA ATTESA DI UN SONDAGGIO PRIVATO (CIOE’ NON RISERVATO ALLA PUBBLICAZIONE) PER CAPIRE SE IL M5S DEVE IMBOCCARE LA STRADA DEL VAFFA O LA VIA PROPOSITIVA ALLA APPENDINO – OGGI IL SUO AVVERSARIO E’ PIU’ IL MOVIMENTISMO DI ELLY SCHEIN CHE IL PERONISMO DELLA DUCETTA. E CHISSA’ QUANDO MALEDICE L’IDEA DI AVER MANDATO I GRILLINI AI GAZEBO APERTI DEL PD A VOTARE LA MULTIGENDER: CON BONACCINI POTEVA STARE TRANQUILLO A SINISTRA DEL PD…
FLASH! – CARLO MESSINA, GRAN CAPO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA, INTESA-SANPAOLO, NON HA PER NULLA GRADITO DI AVER LETTO SUI GIORNALI IL BLITZ DEL DUO MELONI-FAZZOLARI SULLA TASSA DEGLI EXTRA-PROFITTI BANCARI (PERFINO L’ALLEATO TAJANI ERA STATO TENUTO ALL’OSCURO. GIORGETTI AVVISATO SOLO TRE GIORNI PRIMA) - A SUO TEMPO MESSINA SI ERA DICHIARATO FAVOREVOLE A TALE PRELIEVO ED ERA QUINDI DISPONIBILE A UNA TRATTATIVA COL GOVERNO. MA NON AVEVA FATTO I CONTI CON IL PERONISMO CACIO & PEPE DELL’EVITA DI COLLE OPPIO E DEL CAMERATA “FAZZO”….
CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO
FLASH! - E' LUI O NON E' LUI? MASSI', E' LUI: MARIO DRAGHI! IERI SERA LO SGUARDO DEI FREQUENTATORI DEL DOVIZIOSO RISTORANTE "AI PIANI", NEL CUORE DEI PARIOLI, ANZICHE' DALLA CATALANA E DAL PESCE IN SALE, ERA RAPITO DALLA PRESENZA DELL'EX PREMIER ATTOVAGLIATO CON LUIGI ZANDA, L'EX CONSIGLIERE DI COSSIGA ED ESPONENTE DEL PD RIFORMISTA CHE STA PREPARANDO UN "PIATTINO" A ELLY SCHLEIN PER IL DOPO-EUROPEE...
DAGOREPORT! L'IPOTESI RENZIANA DI ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER LE EUROPEE, DAL 4% AL 3, HA SCOMBUSSOLATO IL CIRCO BARNUM DI PALAZZO CHIGI. A PARTIRE DA TAJANI, UCCELLATO COME UN TORDO DA MATTEONZO (INSIEME SI RAGGIUNGE IL 12%!). FINCHÉ ARCORE L’HA SBATTUTO AL MURO: RENZI TI INGHIOTTE COME UN CIOCCOLATINO E SI PRENDE IL PARTITO - LA PIPPA DEL 3% E' STATA PORTATA ALL’ATTENZIONE DELLA MELONI DA IGNAZIO LA RUSSA. DIETRO UN VELO DI BLA-BLA (COSÌ IL PD VEDREBBE RAFFORZATA LA CONCORRENZA A SINISTRA), DAVANTI ALLA PER NULLA CONVINTA SORA GIORGIA, ALLA FINE IL PRESIDENTE DEL SENATO HA SCODELLATO LA RAGIONE PER CUI UN AIUTINO AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, PROVINCIA DI RIAD, CI POTEVA STARE: SENZA I VOTI DI ITALIA VIVA, FRATELLI D’ITALIA NON SAREBBE MAI RIUSCITA AD OTTENERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO. GIORGIA, RICORDIAMOCI DEGLI AMICI!