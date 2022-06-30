milly carlucci il cantante mascherato marta flavi 2 milly carlucci marta flavi 1 marta flavi 2 marta flavi 3 milly carlucci sul caso mietta 1 marta flavi 1 marta flavi milly carlucci milly carlucci foto di bacco (2)
DANDOLO-FLASH! - MILLY CARLUCCI È ALLE PRESE CON DECINE DI PROVINI PER FORMARE IL CAST DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI "BALLANDO CON LE STELLE". DAGOSPIA È IN GRADO DI SVELARVI CHE TRA LE STAR DELLO SHOW CI SARÀ MARTA FLAVI, DA ANNI LONTANA DAL PICCOLO SCHERMO. TRA I CONCORRENTI DI PUNTA TROVEREMO IVA ZANICCHI CHE SARÀ ANCHE UNA DELLE NUOVE GIURATE DEL PROGRAMMA "IL CANTANTE MASCHERATO", CONDOTTO SEMPRE DALLA CARLUCCI…-
milly carlucci il cantante mascherato marta flavi 2 milly carlucci marta flavi 1 marta flavi 2 marta flavi 3 milly carlucci sul caso mietta 1 marta flavi 1 marta flavi milly carlucci milly carlucci foto di bacco (2)
LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA DA ESPOSIZIONE AL MOMA? – PRIMA DI RICOMINCIARE LA STAGIONE SI STA CONCEDENDO UN PERIODO DI RIPOSO IN SARDEGNA. MENTRE PRENDE IL SOLE E LEGGE SOLA SOLETTA, E’ STATA BECCATA, DI SPALLE, DAI PAPARAZZI CHE HANNO SAPUTO COGLIERE UNO DEI SUOI PROFILI MIGLIORI. DI CHI SI TRATTA?
DAGO-RETROSCENA! – DURANTE LE SETTIMANALI TELEFONATE CON DRAGHI, IL TORMENTONE DI GRILLO E' DI PERCULARE "LA POCHETTE CHE CAMMINA", FINCHE' MARIOPIO UN BEL GIORNO SBOTTA: “MA SE LO RITIENI INADEGUATO, PERCHÉ NON LO MANDI VIA? BUTTALO FUORI!” - LA BATTUTA INOPPORTUNA DI DRAGHI E' STATO POI GIRATA DA GRILLO A SUO MERITO, DAVANTI A CONTE: "MA COME, TI HO PURE DIFESO DA DRAGHI CHE VOLEVA CHE TI CACCIASSI!" - E SCATTA LA VENDETTA DI TRAVAGLIO E DEI COLONNELLI DEI 5STELLE (TAVERNA, FICO, CRIMI) SU GRILLO CHE NON VUOLE L'ADDIO A DRAGHI NE' LA DEROGA AL SECONDO MANDATO - ALL’INSIPIENZA POLITICA DI DRAGHI E GRILLO, ALLA FINE CI METTE UNA PEZZA MATTARELLA....
I CINESI FANNO SHOPPING IN ITALIA – IL GRUPPO DUOFU SI COMPRA LA DITTA MODENESE “FAMÀ HELICOPTERS” E L’OPERAZIONE VIENE SALUTATA CON GROSSO RISALTO DAL GIORNALE DI PROPAGANDA DEL PARTITO COMUNISTA DI PECHINO, “GLOBAL TIMES”: IL GOVERNO CHE FA? USERÀ IL GOLDEN POWER COME PER “ALPI AVIATION”? ALLA FACCIA DELL’ATLANTISMO SBANDIERATO, LA VIA DELLA SETA NON È TRAMONTATA. IL COLOSSO CINESE “COSCO” CONTINUA A MUOVERSI SUL PORTO DI TRIESTE…
DATECE UBER! – CHE VERGOGNA: ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO I TASSISTI SI RIFIUTANO DI ACCOMPAGNARE I PASSEGGERI NEI QUARTIERI VICINI COME OSTIA, ACILIA, CASAL PALOCCO O SPINACETO. LA SPIEGAZIONE È SEMPLICE: INCASSANO TROPPO POCO RISPETTO AI CLIENTI CHE VANNO IN CENTRO, COSTRETTI A SGANCIARE ALMENO 50 EURO - LA TESTIMONIANZA DI UN UOMO CHE SI È VISTO RIFIUTARE DA TUTTI GLI AUTISTI: “ALLA FINE MI SONO RIVOLTO A DUE FINANZIERI CHE HANNO INTIMATO A UN TASSISTA DI FARMI SALIRE. MA UNA VOLTA A BORDO…” - VIDEO
“A PENSAR MALE SI FA PECCATO, MA SPESSO CI SI AZZECCA” – UNA LETTRICE MALIZIOSA SCRIVE A FRANCESCO MERLO: “IL GESTO DI BERRETTINI NON MI PARE COMMOVENTE. NON ERA TENUTO A FARE IL TAMPONE, E NE HA FATTI DUE, TANTO PER ESSERE SICURO DI ESSERE POSITIVO. VIENE IL SOSPETTO CHE VOLESSE TROVARE UNA SCUSA PER NON SCENDERE IN CAMPO” – RISPOSTA: “C'È UN CONCENTRATO DI ARCITALIANO, CHE SICURAMENTE BERRETTINI NON MERITA. SI COMINCIA CON IL MALANNO COME VIRTÙ. C'È IL BORGHESE STANCO DI LONGANESI, QUINDI IL MORETTI DI 'MI SI NOTA DI PIÙ'. INFINE C'È..."
CAFONALINO PALLONARO - SI STAVA MEGLIO QUANDO C'ERA MATARRESE? L'EX PRESIDENTE DELLA SERIE A E DELLA FIGC HA PRESENTATO AL SALONE D'ONORE DEL CONI IL SUO LIBRO "E ADESSO PARLO IO": "SONO RATTRISTATO NEL CONSTATARE IL MOMENTO CRITICO CHE STA VIVENDO IL CALCIO ITALIANO. NON VOGLIO FARE PROCESSI, MA VI SIETE INCATTIVITI" - AD ASCOLTARLO C'ERANO I PRESIDENTI DELLA LAZIO, CLAUDIO LOTITO, E DELLA LEGA DI A, LORENZO CASINI. PRESENTI ANCHE GABRIELE GRAVINA, LUCA PANCALLI, VITO COZZOLI, GIANCARLO ABETE E FRANCESCO GHIRELLI, OLTRE AL PADRONE DI CASA GIOVANNI MALAGÒ E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CATTIVE INFLUENCER PER LA NOSTRA PELLE - I DERMATOLOGI ITALIANI INVITANO INFLUENCER E UTENTI SOCIAL DI EVITARE DI PUBBLICARE FOTO CON LE BRUCIATURE SOLARI: "QUESTI MESSAGGI VANIFICANO GLI SFORZI CONTRO IL MELANOMA" - UNA DIAGNOSI DI TUMORE SU TRE RIGUARDA UN TUMORE DELLA PELLE E IL PRINCIPALE FATTORE DI RISCHIO È L'ESPOSIZIONE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, SIA QUELLI DEL SOLE CHE DEI LETTINI ABBRONZANTI…