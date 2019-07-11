DANDOLO FLASH! MULTA DI CIRCA 400 EURO ALLA STELLARE VALERIA MARINI PER IL BAGNO ALLA FONTANA DELLA BARCACCIA. IL SUO INTENTO ERA DI DARE AL MONDO UN’IMMAGINE DELLA CAPITALE CHE NE RIEVOCASSE BELLEZZA E ARTE - VALERIA A DAGOSPIA: "SONO SOTTO CHOC. SPERO CHE QUESTI SOLDI SERVANO A RIPULIRE QUALCHE AREA DELLA CITTÀ "

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