DANDOLO FLASH - E' IL RICCHISSIMO RAMPOLLO CHARLEY VEZZA, PROPRIETARIO DEL MARCHIO "GUFRAM", IL NUOVO UOMO DI MARICA PELLEGRINELLI - PER SVIARE IN MOLTI AVEVANO MESSO IN GIRO LA VOCE CHE LA ORMAI EX SIGNORA RAMAZZOTTI AVESSE UNA LIASON CON L'ARCHITETTO STEFANO BELLINGARDI...
LA TRASCRIZIONE COMPLETA DELL'INCONTRO AVVENUTO IL 18 OTTOBRE 2018 ALL’HOTEL METROPOL DI MOSCA NEL QUALE GIANLUCA SAVOINI, UOMO VICINO A SALVINI, E ALTRI CINQUE UOMINI, TRE RUSSI E DUE ITALIANI, PARLANO DEI TERMINI DI UN POSSIBILE ACCORDO CHE DOVREBBE INCANALARE SEGRETAMENTE CIRCA 65 MILIONI DI DOLLARI DEL PETROLIO RUSSO ALLA LEGA PER FINANZIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE 2019
CARA ALITALIA – ROMPETE I SALVADANAI: IL SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA VI COSTERÀ UN (ALTRO) MILIARDO! IL TOTALE DEI SOLDI PUBBLICI BRUCIATI SALE A NOVE – DI MAIO COSTRETTO A MANDARE GIÙ IL ROSPO E FAR TORNARE ATLANTIA NEL CAPITALE PER LA TERZA VOLTA – I BENETTON HANNO GIÀ PERSO I 200 MILIONI INVESTITI CON I CAPITANI CORAGGIOSI E CON ETIHAD, MA PER SALVARE LA CONCESSIONE DI AUTOSTRADE…
LA FAVOLA IN GIALLO DI GIULIO CICCONE – EPICA IMPRESA DELL’ABRUZZESE CHE SUL MURO SPACCA-GAMBE DEL TOUR ALLA PLANCHE DES BELLES FILLES ARRIVA SECONDO E CONQUISTA LA MAGLIA DI LEADER CON 6” SU ALAPHILIPPE - NIBALI PERDE 51SECONDI - BARTOLETTI CELEBRA IL CICLISTA RIVELAZIONE DEL GIRO: “DUE ANNI FA SEMBRAVA CHE LO AVESSE FERMATO UN PROBLEMA AL CUORE: ORA È NATA UNA STELLA” - VIDEO
CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…