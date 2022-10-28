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DANDOLO FLASH! COME DAGO-TITOLATO FIORELLO NON C'ENTRA NULLA CON I VIDEO PORNO COMPARSI IN DIRETTA! (ROSARIO PARE CHE NON ABBIA MANCO ABBIA UN PC) - DURANTE LA RASSEGNA STAMPA “ASPETTANDO VIVA RAI2”, CHE LO SHOWMAN CONDUCE TUTTE LE MATTINE SU INSTAGRAM, FIORELLO HA INQUADRATO UN IPAD DI UN'ALTRA PERSONA...-
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PILLOLE DI GOSSIP! ELISABETTA CANALIS IN CRISI CON IL MARITO? I DUE NON SI VEDREBBERO DA ALMENO DUE MESI – ELENOIRE FERRUZZI ACCUSA UN’ALTRA CONCORRENTE DEL “GF VIP” DI PORTARE SFIGA, LOREDANA BERTE’, SORELLA DI MIA MARTINI, EMARGINATA DALLA STESSA DICERIA, SI INCAZZA: “INACCETTABILE, LE PAROLE POSSONO UCCIDERE” - SONIA BRUGANELLI E ORIETTA BERTI CONTRO PAMELA PRATI CHE AZZECCA LA BATTUTA DELLA SERATA SU NIKITA: “RISPETTO A LEI LA BAMBOLA ASSASSINA E’ HEIDI” - EMANUELA FOLLIERO FA VISITA A PATRIZIA ROSSETTI: IL MOMENTO CLOU DELLA SERATA È STATO IL BALLETTO CAMP CON TANTO DI GEGIA ALZATA IN ARIA…
FLASH! – VI PREGO, DITECI CHE È UN FAKE! IL SEGRETARIO GENERALE DI PALAZZO CHIGI, CARLO DEODATO, HA DIRAMATO UNA CIRCOLARE A TUTTI I MINISTERI (E AL “GABINETTO”), PER INFORMARLI CHE “L’APPELLATIVO DA UTILIZZARE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI È ‘IL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON. GIORGIA MELONI’”
ALTRO CHE RAZIONAMENTO, ORA CI RITROVIAMO AD AVERE TROPPO GAS! – IN EUROPA I PREZZI DEL METANO SONO CROLLATI DEL 70% RISPETTO AI MASSIMI E SONO TORNATI AI LIVELLI DI GIUGNO, PRIMA CHE PUTIN COMINCIASSE A TAGLIARE LE FORNITURE – RAMPINI: “GLI INTERMEDIARI DEL GAS PARLANO DI ‘INGORGO’, PER NON SUBIRE PERDITE SUI PREZZI DI VENDITA PARCHEGGIANO NAVI-CISTERNA PIENE DI GAS LIQUIDO AL LARGO DELLE COSTE INGLESI E SPAGNOLE. CI ATTENDE UN PERIODO DI FLUTTUAZIONI, A VOLTE INCOMPRENSIBILI”
"MIO PADRE USAVA MOLTO LE MANI E MANDÒ DIVERSE VOLTE MIA MADRE IN OSPEDALE" – LUCA TOMMASSINI PARLA DEL PADRE VIOLENTO A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”: “UNA VOLTA HA COLPITO MIA MAMMA. POI IN OSPEDALE MI HANNO COSTRETTO A MENTIRE E DIRE CHE NON ERA STATO LUI, NON SIAMO MAI RIUSCITI A FARE LE DENUNCE PERCHÉ AVEVAMO TUTTA LA FAMIGLIA CONTRO” - "IL GIORNO CHE SCOPRÌ CHE MI ERO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI BALLO PRESE UNA BOTTIGLIA D’ACQUA DI VETRO E…” - VIDEO
STILE HOLLY E BENJI! – NELLA SFIDA DI EUROPA LEAGUE TRA AEK LARNACA E DINAMO KIEV, OMRI ALTMAN HA INCANTANTO CON UN GRAN GOL IN ACROBAZIA – QUANDO PARTE IL CROSS MORBIDO DA DESTRA IL CENTROCAMPISTA ISRAELIANO SI COORDINA, SALE IN ARIA E… – VIDEO
CAFONALINO CON LA MORTAZZA – IN TEMPI DI SOVRANITÀ ALIMENTARE IL “MORTADELLA DAY” DIVENTA UN EVENTO PATRIOTTICO. AL “MERCATO CENTRALE” DI ROMA LO CHEF STELLATO ANTONIO ZIANTONI E IL FRANCESE BERNARD FOURNIER TRASFORMANO IN PIATTI GOURMET L'INSACCATO PIÙ PROLETARIO CHE CI SIA – SPECIAL GUEST (PER MANCANZA DI SVIPPATI) L'EX NUOTATORE MASSIMILIANO ROSOLINO E “LADY BRIGNANO”, FLORA CANTO – A DARE UN TOCCO DI TRASH LA MODELLA CON L'ABITO DA SPOSA ROSA MORTAZZA...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO