vera gemma VERA GEMMA vera gemma
DANDOLO FLASH! VERA GEMMA SI' CHE SA FARE PUBBLICITA': LA FIGLIA DEL GRANDE GIULIANO PROMUOVE IL LIBRO DEL CONDUTTORE DE "LA ZANZARA" POGGIANDO IL VOLUME IN MODO MALIZIOSO SULLA SUA GEMMA PIU' PREZIOSA... - FOTO ESCLUSIVE-
“CATTELAN PER IL DOPO FAZIO? SAREBBE PERFETTO, PERCHÉ SA FARE LE INTERVISTE E L'IMPIANTO È SIMILE A QUELLO DI FAZIO, UN PO’ PIÙ MODERNO. CI STA” – FIORELLO SCATENATO SU "VANITY" - DALLA FIGLIA ANGELICA CHE “PER LA PRIMA VOLTA MI SEGUE” AI 20 ANNI DI MATRIMONIO CON SUSANNA: “SI FA ANCORA L’AMORE. CERTO NON CON LA FREQUENZA DI UN TEMPO PERCHE’…”
LA DUCETTA SI SPIAGGIA A OTRANTO - LA LOCATION DEL G7 TARGATO MELONI NON SARÀ ISCHIA, MA LA PUGLIA: SOLO UN ANNO FA MARIO DRAGHI RAGIONAVA DI PORTARE I LEADER SULL’ISOLA, MA ORA LA PREMIER PRENDE LE DISTANZE E VIRA SULL’ADRIATICO – COME MAI? OTRANTO È IL POSTO DOVE “IO SONO GIORGIA” AMA TRASCORRERE LE VACANZE ED È LA TERRA D’ORIGINE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ALFREDO MANTOVANO…
QUANTO SARA’ “PATRIOTA” L'ENEL TARGATA CATTANEO? – LA PIROETTA DEL NUOVO AD SULL’IMPIANTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI CHE SORGERA’ NEGLI STATI UNITI: IL MANAGER SI ERA DETTO CONTRARIO (“SI DOVREBBE PRODURRE IN ITALIA E NON ALTROVE”) MA INTANTO IL PROGETTO DEL SITO IERI È STATO PRESENTATO. È PROBABILE CHE ENEL CEDA IL 70-80% DELLE QUOTE UNA VOLTA AVVIATO L'IMPIANTO – MENTRE SCARONI, CON UN'INTERVISTONA A “REPUBBLICA”, TENTA DI ALLONTANARE DA SÉ L’IMMAGINE DI AMICO DELLA RUSSIA E LANCIA UNA STILETTATA ALLA NATO…
COSA BOLLORE' IN PENTOLA? – IL TITOLO DI VIVENDI È CROLLATO IN BORSA FINO AL 7% DOPO CHE UNA SOCIETÀ DI VINCENT BOLLORÉ HA VENDUTO 1,5 MILIONI DI AZIONI. NOTIZIA RESA PUBBLICA DALLA CONSOB FRANCESE – SECONDO GLI ANALISTI, LA MOSSA ALLONTANA L'IPOTESI DI UNA POSSIBILE OPA DA PARTE DI BOLLORÉ SU VIVENDI, DI CUI IL FINANZIERE BRETONE È L’AZIONISTA DI RIFERIMENTO….
HANNO SCAMBIATO DE ROSSI PER UN BAGARINO? L’EX CAPITANO GIALLOROSSO SI SFOGA SUI SOCIAL - "NON CHIEDETEMI I BIGLIETTI PER LA FINALE DELLA ROMA, NON CE L'HO. CHI PARTE SENZA TAGLIANDI È STRONZO DUE VOLTE" – DE ROSSI IL 31 MAGGIO NON SARÀ A BUDAPEST PERCHÉ DOVRÀ ASSISTERE AL DIPLOMA DELLA FIGLIA GAIA: "FATE I BRAVI, VE PREGO. NON CHIAMERÓ I GIOCATORI PERCHÉ…”
CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA: GUEST STAR ILARY E BASTIAN – LA BLASI FUROREGGIA ALLA SERATA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DEL CIRCOLO OMOSESSUALE MARIO MIELI. L'EX SIGNORA TOTTI SI PRESENTA INGUAINATA IN UNA TUTINA GRIGIA ACCOMPAGNATA DAL PORTABORSETTE TEUTONICO BASTIAN MULLER, CHE FA SBAVARE IL POPOLO GAIO – SUL PALCO IL GRAN RITORNO DI VLADIMIR LUXURIA TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI E DEPILATISSIMI – FOTO BY DI BACCO
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
IL FUTURO DA CYBORG CHE CI ASPETTA - LA MEDICINA STA FACENDO PASSI DA GIGANTI GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IDEARE CURE, TERAPIE E PROTESI CHE SEMBRANO USCITE DA UN FILM DI FANTASCIENZA - ALCUNI RICERCATORI ITALIANI E SVIZZERI HANNO CREATO UN SENSORE PER AIUTARE I PAZIENTI A PERCEPIRE IL TATTO E IL CALORE NEGLI ARTI CHE NON CI SONO PIÙ - SEMPRE DALL'ITALIA ARRIVA UNA NUOVA PIATTAFORMA ROBOTICA CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI RECUPERARE IL TONO MUSCOLARE PERSO DOPO L'AMPUTAZIONE...