IL PACCO DI MARCELLONE MASI IL PACCO DI MARCELLONE MASI marcello masi andrea delogu MARCELLO MASI IL PACCO DI MARCELLONE MASI
DANDOLO FLASH! – GABBANI SCANSATE! IL MITOLOGICO MASI NON HA NULLA DA INVIDIARE ALLO SCIMMIONE CHE IL CANTANTE CUSTODISCE NEL PERIZOMA. CHAT GAY DELLA MIL ANO ANO ANO IMPAZZITE PER COLUI CHE E' DIVENTATO LA NUOVA ICONA FROCIONA DEL MOMENTO: "BEAR" MARCELLONE MASI!-
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CANDELA FLASH! A RAI1 OCCHIO ALLA CACCA: IL CONDUTTORE MARCO BIANCHI, VOLTO DI LINEA VERDE ESTATE, POSTA SU INSTAGRAM UN SUO SCATTO NUDO SUL WATER. IL MESSAGGIO (PER LUI) È SOCIALE: "NON ABBIATE PAURA, NON ABBIATE VERGOGNA A PARLARE DI CACCA!"
POTERI FORTI “EN MARCHE” – CHE SUCCEDE A PARIGI? ARNAULT E LAGARDERE SI SONO MESSI D’ACCORDO PER FERMARE IL RIBALTONE DI BOLLORÉ: LVMH (LOUIS VUITTON) ENTRO SETTEMBRE SI PRENDERÀ IL 27% DEL CAPITALE DI LAGARDERE – LA MOSSA NON È CASUALE, VISTO CHE VIVENDI AVEVA PROVATO IL COLPACCIO ALLEANDOSI CON “AMBER”, DOPO ESSERE ENTRATO NELLA MEDIA COMPANY CHE CONTROLLA HACHETTE PROPRIO PER SALVARLA DAL FONDO ATTIVISTA…
IL MORSO DEL RANGNICK – IL MANAGER TEDESCO ANCORA ROSICA PER NON ESSERE ARRIVATO AL MILAN: “MALDINI È STATO UN GIOCATORE STRAORDINARIO, UNA LEGGENDA VERA, MA NON POSSO DIRE LO STESSO DA DIRETTORE SPORTIVO…” – “SE SI ERANO RIVOLTI A ME È PERCHÉ CERCAVANO UNA SVOLTA. I GIOVANI IMPARANO PIÙ IN FRETTA, NON È NEL MIO STILE INSISTERE SU GIOCATORI DI 38 ANNI. HA POCO SENSO PUNTARE SU IBRA. DOVREBBERO FARE COME L’ATALANTA. E CONTE…”
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
VACANZA FA RIMA CON PANZA – LE ABBUFFATE DURANTE LE FERIE POSSONO FARCI INGRASSARE ANCHE DI TRE CHILI: AL RITORNO A CASA, PERÒ, NON SI PUÒ PASSARE DAGLI SPAGHETTI CON LE VONGOLE AL PANINO DAVANTI AL PC – I CONSIGLI PER RIPARTIRE CON LENTEZZA, SENZA STRESS PER L’ORGANISMO ED EVITANDO I DIGIUNI: PASTA E PANE NON VANNO ELIMINATI. CI SI PUÒ CONCEDERE UN GELATINO DOPO CENA E ANCHE LA PIZZA SENZA PERÒ…