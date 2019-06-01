DANDOLO-FLASH! – QUALCUNO SALVI MARCO CARTA! – SOS: CHISSÀ SE L’AMICO EX CALCIATORE ALBANESE CON L'AMORE PER IL BDSM LO AIUTERÀ? AH, SAPERLO-
DANDOLO-FLASH! – QUALCUNO SALVI MARCO CARTA! – SOS: CHISSÀ SE L’AMICO EX CALCIATORE ALBANESE CON L'AMORE PER IL BDSM LO AIUTERÀ? AH, SAPERLO-
CAST HUAWEI – LA GUERRA CONTINUA: LA SOCIETÀ CINESE HA RISPEDITO A CASA I DIPENDENTI STATUNITENSI DAL QUARTIER GENERALE DI SHENZEN – I CITTADINI AMERICANI SONO STATI CACCIATI DALLA SEDE NEL BEL MEZZO DI UN WORKSHOP – TRUMP MINACCIA IL REGNO UNITO DI CHIUDERE LA COLLABORAZIONE DELL’INTELLIGENCE, SE IL GOVERNO BRITANNICO CONTINUERÀ LE TRATTATIVE CON HUAWEI PER COSTRUIRE LA RETE 5G…
PAESE CHE VAI, PIATTO DA INCUBO CHE TROVI – SE AVETE LO STOMACO FORTE E VOLETE FARE UN VIAGGIO NELLE CUCINE PIÙ STRAMBE DEL MONDO, QUI TROVATE UN ELENCO DEI PIATTI PIÙ STRANI (E IN ALCUNI CASI DISGUSTOSI) CHE POTETE TROVARE: IN NORVEGIA POTETE ASSAGGIARE LA TESTA DI PECORA, MENTRE IN ISLANDA POTETE GUSTARE LO SQUALO FERMENTATO – IL GIAPPONE VI ACCOGLIERÀ CON I SACCHI DI SPERMA DI MERLUZZO E LA GERMANIA…
STATE IN GUARDIOLA! MENTRE SARRI ATTENDE IL VIA LIBERA DA ABRAMOVICH, RIPRENDE IL TAM TAM SU GUARDIOLA ALLA JUVE: LE VOCI INCONTROLLATE SU PEP FANNO VOLARE IL TITOLO BIANCONERO IN BORSA CON UN RIALZO DEL 5,1% - MA C'E' IL NODO INGAGGIO DA 20 MLN PER IL TECNICO CATALANO E IL SUO STAFF ("ADIDAS" E "MASERATI", SECONDO ALCUNI RUMORS, FINANZIEREBBERO L'OPERAZIONE)
CAFONALINO – TUTTO IL CINEMA ITALIANO RADUNATO AL MAXXI PER LA CERIMONIA DELLE NOMINATION DEI “NASTRI D’ARGENTO”: 11 CANDIDATURE PER “IL TRADITORE” DI BELLOCCHIO, CON PIERFRANCESCO FAVINO NEI PANNI DI TOMMASO BUSCETTA – “BLUE” CARPET D’ECCEZIONE CON BARBARESCHI, PANATTA, ISABELLA FERRARI E DOMENICO PROCACCI IN CHIODO NERO – ALESSANDRO BORGHI, PAOLA CORTELLESI, MICAELA RAMAZZOTTI, VALERIA GOLINO: TUTTI I CANDIDATI…
PUB PUBICO - IL “NORMAN'S COACH AND HORSES”, UNO DEI PIÙ ANTICHI PUB DI LONDRA, HA OTTENUTO LA LICENZA PER NUDISTI NELLA SPERANZA CHE LA MOSSA RIESCA A SALVARE IL LOCALE DALLA CESSIONE A UNA GROSSA CATENA – I CLIENTI ENTRANO, SI SPOGLIANO E INIZIANO A TRACANNARE BIRRA - “DOPO UN PO’ DIMENTICHI DI ESSERE NUDO…” DICONO GLI AVVENTORI CHE…
GIÙ LA MASCHERA – NON SEMPRE UN SORRISO VUOL DIRE STARE BENE: MOLTE PERSONE SONO AFFETTE DALLA COSIDDETTA “SMILING DEPRESSION”, UN DISTURBO SUBDOLO DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE - TALE DEPRESSIONE PUÒ INIZIARE PRESTO NELLA VITA E DURARE A LUNGO. DIVERSAMENTE DA ALTRE NELLE QUALI L'INSONNIA È UN CAMPANELLO DI ALLARME, IN QUESTA FORMA IL BISOGNO DI DORMIRE IN GENERE AUMENTA E L'ANGOSCIA TENDE A SALIRE SOPRATTUTTO LA…