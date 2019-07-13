UOMO MISTERIOSO cinesina che lima le unghie uomo misterioso
DANDOLO FLASH – IL VERO VIZIO DI UN NOTO DIRETTORE? FARSI LE MANI DALLE CINESI NEL NEGOZIO SOTTO LA SUA REDAZIONE. SI FA LIMARE LE UNGHIE E LASCIA GHIOTTE MANCE. AMA LE CINESINE PERCHE’ NON PARLANO. CHI E’?-
VIDEO! LE FATICHE DELL’EROS – “MARICA PELLEGRINELLI NON E’ UNA ARRAMPICATRICE” – RAMAZZOTTI IN UN VIDEO SU INSTAGRAM: “HO LETTO TANTE SCHIFEZZE SUL CONTO DI MARICA. ORA ABBIAMO DECISO DI DIVIDERCI. LEI È UNA DONNA FANTASTICA, UNA BRAVISSIMA MADRE…" - E POI INVITA I FAN A NON CREDERE AI "PETTEGOLEZZI DI BASSO LIVELLO DI QUESTI GIORNI" - DANDOLO: "MA EROS NON SMENTISCE LA RELAZIONE TRA LA PELLEGRINELLI E IL RAMPOLLO PROPRIETARIO DEL MARCHIO GUFRAM”
“ANCHE IL SALONE DELL’AUTO SCAPPA DA TORINO, DOPO LE OLIMPIADI E I RITARDI SULLA TAV. ALTRO DANNO DEI 5STELLE ALLA CITTÀ: BASTA, NON SI GOVERNA SOLO CON I NO” – MENTRE SALVINI MENA DURO SULLA APPENDINO, DI MAIO BLINDA LA SINDACA E ATTACCA I DISSIDENTI: "NEMICI DELLA CONTENTEZZA" – LA RIVOLTA DEGLI ATTIVISTI 5STELLE CONTRO LA TAV. E C’E’ CHI CHIEDE DI METTERE LA FIDUCIA…
SBANCATI! LA TRAPPOLA DEI RIMBORSI: PARTE LA GIRANDOLA DEGLI INDENNIZZI PER LE VITTIME DEGLI SCANDALI BANCARI - IL GOVERNO HA STANZIATO 1,5 MLD €, MA PER VEDERE I QUATTRINI BISOGNA BUSSARE ALLA CONSAP - IL RISCHIO È RESTARE IMPANTANATI NELLA BUROCRAZIA E COSÌ LA 'FABI' HA SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE CON UN POOL DI LEGALI PER DARE UNA MANO AI LAVORATORI DELLE EX BANCHE VENETE CHE AVEVANO AZIONI E OBBLIGAZIONI DIVENTATE CARTA STRACCIA - ECCO COME PRESENTARE L’ISTANZA
FAI IL PORCELLO A RAVELLO! VIAGGIO NELLA NUOVA CITTÀ DEL PECCATO: SESSO IN SPIAGGIA E NEI GIARDINI, IN RETE SPOPOLANO I VIDEO HARD AMATORIALI DI COPPIE SOPRATTUTTO STRANIERE - IL BOOM DI FOLLIE AMOROSE STA TRASFORMANDO IL PAESINO DELLA COSTIERA AMALFITANA NELLA NUOVA WOODSTOCK…
STAI SERENA (MICA TANTO) - LA REGINA DI WIMBLEDON È LA ROMENA SIMONA HALEP CHE LIQUIDA LA WILLIAMS IN DUE RAPIDI SET - ANCORA UNA VOLTA IL RECORD DI 24 SLAM DI MARGARET COURT SFUGGE A SERENONA – IN TRIBUNA LA SFIDA TRA KATE E MEGHAN. LA PRIMA SFOGGIA UN TUBINO VERDE (CHI DI VERDE SI VESTE, DI SUA BELTA’ SI FIDA) CHE ESALTA LE SUE FORME PERFETTE. LA CAMICETTA BIANCA DI MEGHAN E’ UNA CERTEZZA. E POI C’E’ PIPPA, LEGGERA NEL SUO ABITINO FLOREALE… - VIDEO
CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…