DANDOLO FLASH - PATRIZIA GROPPELLI, NEO MOGLIE DEL DIRETTORE DE “IL GIORNALE” ALESSANDRO SALLUSTI, OSPITE DI “MORNING NEWS” A CANALE5 HA AVUTO UNO SLANCIO GARANTISTA VERSO IL NETTURBINO ROMANO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER SEDATO E VIOLENTATO ALCUNE DONNE CONOSCIUTE IN RETE - LA PATTY INVITA LE DONNE A NON "CERCARSELA" E AD EVITARE DI INCONTRARE UOMINI VIA SOCIAL. E LO RIBADISCE A GRAN VOCE ANCHE IN UNA STORIES APPENA POSTATA – “LUI E’ UN PASTICCIONE, UNO CHE VOLEVA FARSI BELLO CON GLI AMICI” – VIDEO