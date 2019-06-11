DANDOLO-FLASH! DA POCHI MINUTI PAMELA PRATI IN CALTAGIRONE HA VARCATO I CANCELLI DEGLI STUDI MEDIASET DI COLOGNO MONZESE. COSA SARÀ ANDATA A FARE? AH, SAPERLO...-
DANDOLO-FLASH! DA POCHI MINUTI PAMELA PRATI IN CALTAGIRONE HA VARCATO I CANCELLI DEGLI STUDI MEDIASET DI COLOGNO MONZESE. COSA SARÀ ANDATA A FARE? AH, SAPERLO...-
“ORA PIANGI, MA UN GIORNO FARAI VEDERE QUESTA FOTO AI TUOI COMPAGNI DI CLASSE E MI RINGRAZIERAI” – FEDEZ FA IL SIMPATICO CON MIA KHALIFA SU INSTAGRAM, MA IL PICCOLO LEONE NON SEMBRA APPREZZARE LE FORME DELL’EX PORNOSTAR – I FERRAGNEZ HANNO OSPITATO L’ATTRICE NELLA LORO CASA DI LOS ANGELES PER…
INFRAZIONE VIRALE – VI MANCAVANO GLI ANATEMI DI JUNCKER CONTRO L'ITALIA? IL PRESIDENTE USCENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A “POLITICO”: “NON VOGLIO UMILIARE L’ITALIA, MA SI STA MUOVENDO IN UNA DIREZIONE SBAGLIATA E RISCHIA LA PROCEDURA” – I TECNICI DELL’UE SI SFREGANO LE MANI E APPROVANO IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE: “LA PROCEDURA È GIUSTIFICATA”
LA PATRIMONIALE OCCULTA C'È GIÀ: 10 MILIARDI L'ANNO CIUCCIATI DALLA PUR MISERA INFLAZIONE SUI CONTI CORRENTI DEGLI ITALIANI, GONFI DI LIQUIDITÀ NONOSTANTE LA (O PROPRIO A CAUSA DELLA) CRISI - ANCHE SE I CONTI NON GARANTISCONO RENDIMENTI, ANZI COSTANO E BASTA, DOPO LE VARIE FREGATURE DEI TANGO BOND, PARMALAT, E OBBLIGAZIONI BANCARIE FINITE A GAMBE ALL'ARIA, MOLTI ITALIANI PREFERISCONO VEDER ERODERE IL LORO GRUZZOLO CHE INVESTIRLO RISCHIANDO
I CONTE TORNANO! SEGNATEVI QUESTA: "DA 8 ANNI NON C'È LOTTA SCUDETTO. L'INTER VUOLE CAMBIARE LE COSE" - IL NEOALLENATORE NERAZZURRO A 'GQ' LANCIA LA SFIDA ALLA JUVE - "MAROTTA? LA SUA PRESENZA MI HA AIUTATO A SCEGLIERE. AI GIOCATORI DIRÒ "SI PUÒ FARE, NON ABBIAMO LIMITI” - E POI SCHERZA SULLA VACANZA A DISNEYLAND PARIGI: “UNA GRANDE PROVA D'AMORE PER MIA FIGLIA"
CON I GAY ORMAI AI VERTICI DELLA POLITICA, DELLA FINANZA, DELLA TV, IN TUTTI I LUOGHI CHE CONTANO, VATICANO COMPRESO, HA ANCORA SENSO LA CARNEVALATA DEL GAY PRIDE? - E NON VENITECI A DIRE CHE LA PARATA DI CULI RIGONFI E TETTONE A DODICI ATMOSFERE E' NECESSARIA PER COMBATTERE LE DISCRIMINAZIONI - INTANTO GODETEVI TRANS, GNOCCHE, PANSESSUALI, COCORITE, PAZZARIELLE PITONATE E TUTTO IL CUCUZZARO LGBT CHE HA INVASO ROMA - I FISCHI ALLA RAGGI E ASIA ARGENTO ON FIRE
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…