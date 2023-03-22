ANTONELLO PIROSO ANTONELLO PIROSO TENTA DI SMENTIRE LA NOTIZIA DELL'INCARICO A MEDIASET
DANDOLO FLASH PER "OGGI" - SALGONO LE QUOTAZIONI DI ANTONELLO PIROSO A MEDIASET - IL GIORNALISTA È OGGI IN FORZE A VIRGIN RADIO (GRUPPO MEDIASET) IN CUI CONDUCE IL PROGRAMMA "IL CAVALIERE NERO" - AI PIANI ALTI DEL BISCIONE SI PARLA DI UN SUO IMMINENTE INCARICO ALL'INTERNO DELLA INFORMAZIONE DEL GRUPPO. PIROSO, CHE FINGE DI SMENTIRE E MANTIENE UN LOW PROFILE, È STATO DIRETTORE DEL TG DI LA 7 PER UN LUNGO PERIODO, LASCIANDO POI IL TESTIMONE AD ENRICO MENTANA…-
“FEDEZ HA UNA RELAZIONE CON LUIS SAL” – FABRIZIO CORONA SGANCIA LA BOMBA, SOSTENENDO CHE IL SIGNOR FERRAGNI AVREBBE UNA LIAISON CON LO YOUTUBER CON CUI CONDUCE IL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO” - CHIARA FERRAGNI, SECONDO "FURBIZIO", GLI AVREBBE ADDIRITTURA LANCIATO UN ULTIMATUM: “O ME O LUI” – FEDEZ AVREBBE QUINDI SCELTO LA MOGLIE E NELLA NUOVA PUNTATA DEL “MUSCHIO SELVAGGIO”, LUIS SAL “È SPARITO SENZA AVVISO E PREAVVISO”
DAGOREPORT! - SANREMO, CUTRO, CASAL DI PRINCIPE: E’ GELO TRA MELONI E MATTARELLA. SE LA MUMMIA SICULA HA COPERTO I “BUCHI” DI GIORGIA, DALL’ALTRA HA RAGIONE LA DUCETTA A LAMENTARSI DEL CLIMA OSTILE NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DI CONSIGLIERI DI MATTARELLA - DOMANI AFFRONTERÀ IL CONSIGLIO EUROPEO E LA PREMIER AVREBBE UN GRAN BISOGNO DI SERGIONE. CON I MANDARINI DELL’UNIONE EUROPEA, LE COSE NON VANNO PER NIENTE BENE - GIÀ CRESCE IL FERMENTO TRA I GIORNALISTI PER LA CONFERENZA STAMPA CHE TERRÀ A BRUXELLES LA MELONI: NEL MIRINO C’È MARIO SECHI…
I FALLIMENTI A GOGÒ DELLE BANCHE HANNO AVUTO EFFETTO: LA FEDERAL RESERVE HA ALZATO I TASSI DI INTERESSE, MA “SOLTANTO” DELLO 0,25%, PORTANDO IL COSTO DEL DENARO A UNA FORCHETTA TRA IL 4,75 E IL 5%, IL RECORD DEL 2006 - LA FED RIVEDE AL RIBASSO LE STIME DI CRESCITA PER GLI USA PER 2023 E 2024, RISPETTIVAMENTE AL +0,4 E AL +1,2%
QUANDO IL BIG BAMBOO DIVENTA UN BOOMERANG - UNA 65ENNE DI PAVIA VA IN VACANZA IN SENEGAL E SI RITROVA...SPOSATA A SUA INSAPUTA - LA SIGNORA AVEVA PARTECIPATO A UN RITO IN UNA MOSCHEA CON UN 42ENNE DEL LUOGO PENSANDO FOSSE UNA FESTA - QUANDO LA DONNA È TORNATA IN ITALIA SI È ACCORTA CHE IL MATRIMONIO ERA STATO TRASCRITTO NEL SUO COMUNE ED ERA VALIDO – A QUEL PUNTO...
"DOVE SONO FINITI GLI ATTACCANTI? NON SI PUÒ PARLARE DI VUOTO GENERAZIONALE. VA CORRETTA LA METODOLOGIA DI ALLENAMENTO" - IL COORDINATORE TECNICO DELLE NAZIONALI GIOVANILI, MAURIZIO VISCIDI, SULLA PENURIA DEI "NUMERI 9" IN ITALIA - "SI DÀ TROPPO PESO AL POSSESSO PALLA CHE FAVORISCE LA CRESCITA DEI CENTROCAMPISTI: ATTACCARE IL CAMPO VERSO LA PORTA AVVERSARIA È UNA RARITÀ. I GIOVANI CENTRAVANTI HANNO PAURA DI FARSI MALE, NON CALCIANO DI POTENZA, NON SI DIVERTONO, IL PIEDE È DEBOLE, IL COLPO DI TESTA INESISTENTE..."
CAFONALINO MILANESE – ALLA FONDAZIONE PORTALUPPI, PIERO MARANGHI METTE ALLO STESSO TAVOLO BONAGA, CACCIARI, IL PROFESSOR ARDENI E MONI OVADIA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OLTRE L’IMPOTENZA DELLA POLITICA” – NEL PUBBLICO LA MEJO INTELLIGHENZIA DELLA MADUNINA. E DOPO LE CHIACCHERE, TUTTI A INFORCHETTARE: ALLA SPAGHETTATA SI SONO AGGIUNTI MILENA GABANELLI, ANDRÉE RUTH SHAMMAH, CARLO ORSI E...
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
LA MATERNITÀ SURROGATA È UN BUSINESS, NON UN GESTO D'AMORE DISINTERESSATO. BASTA ANDARE A VEDERE CATALOGHI E LISTINI DEI PREZZI DELLE CLINICHE AMERICANE – MAURIZIO BELPIETRO REPLICA ALLA COPPIA DI GAY CHE, SULLA “STAMPA”, HA SOSTENUTO DI NON AVER SFRUTTATO IL CORPO DI UNA DONNA PER ESAUDIRE IL DESIDERIO DI PATERNITÀ: “HATCH, UNA CLINICA SPECIALIZZATA, PROMETTE A CHI INIZIERÀ IL SUO VIAGGIO COME SURROGATO UN GUADAGNO DI 61.000 DOLLARI. E FUTURE FAMILY FERTILITY OFFRE..."