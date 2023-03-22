DANDOLO FLASH PER "OGGI" - SALGONO LE QUOTAZIONI DI ANTONELLO PIROSO A MEDIASET - IL GIORNALISTA È OGGI IN FORZE A VIRGIN RADIO (GRUPPO MEDIASET) IN CUI CONDUCE IL PROGRAMMA "IL CAVALIERE NERO" - AI PIANI ALTI DEL BISCIONE SI PARLA DI UN SUO IMMINENTE INCARICO ALL'INTERNO DELLA INFORMAZIONE DEL GRUPPO. PIROSO, CHE FINGE DI SMENTIRE E MANTIENE UN LOW PROFILE, È STATO DIRETTORE DEL TG DI LA 7 PER UN LUNGO PERIODO, LASCIANDO POI IL TESTIMONE AD ENRICO MENTANA…

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ANTONELLO PIROSO ANTONELLO PIROSO ANTONELLO PIROSO TENTA DI SMENTIRE LA NOTIZIA DELL'INCARICO A MEDIASET ANTONELLO PIROSO TENTA DI SMENTIRE LA NOTIZIA DELL'INCARICO A MEDIASET

 

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DAGOREPORT! - SANREMO, CUTRO, CASAL DI PRINCIPE: E’ GELO TRA MELONI E MATTARELLA. SE LA MUMMIA SICULA HA COPERTO I “BUCHI” DI GIORGIA, DALL’ALTRA HA RAGIONE LA DUCETTA A LAMENTARSI DEL CLIMA OSTILE NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DI CONSIGLIERI DI MATTARELLA - DOMANI AFFRONTERÀ IL CONSIGLIO EUROPEO E LA PREMIER AVREBBE UN GRAN BISOGNO DI SERGIONE. CON I MANDARINI DELL’UNIONE EUROPEA, LE COSE NON VANNO PER NIENTE BENE - GIÀ CRESCE IL FERMENTO TRA I GIORNALISTI PER LA CONFERENZA STAMPA CHE TERRÀ A BRUXELLES LA MELONI: NEL MIRINO C’È MARIO SECHI…

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"DOVE SONO FINITI GLI ATTACCANTI? NON SI PUÒ PARLARE DI VUOTO GENERAZIONALE. VA CORRETTA LA METODOLOGIA DI ALLENAMENTO" - IL COORDINATORE TECNICO DELLE NAZIONALI GIOVANILI, MAURIZIO VISCIDI, SULLA PENURIA DEI "NUMERI 9" IN ITALIA - "SI DÀ TROPPO PESO AL POSSESSO PALLA CHE FAVORISCE LA CRESCITA DEI CENTROCAMPISTI: ATTACCARE IL CAMPO VERSO LA PORTA AVVERSARIA È UNA RARITÀ. I GIOVANI CENTRAVANTI HANNO PAURA DI FARSI MALE, NON CALCIANO DI POTENZA, NON SI DIVERTONO, IL PIEDE È DEBOLE, IL COLPO DI TESTA INESISTENTE..."

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LA MATERNITÀ SURROGATA È UN BUSINESS, NON UN GESTO D'AMORE DISINTERESSATO. BASTA ANDARE A VEDERE CATALOGHI E LISTINI DEI PREZZI DELLE CLINICHE AMERICANE – MAURIZIO BELPIETRO REPLICA ALLA COPPIA DI GAY CHE, SULLA “STAMPA”, HA SOSTENUTO DI NON AVER SFRUTTATO IL CORPO DI UNA DONNA PER ESAUDIRE IL DESIDERIO DI PATERNITÀ: “HATCH, UNA CLINICA SPECIALIZZATA, PROMETTE A CHI INIZIERÀ IL SUO VIAGGIO COME SURROGATO UN GUADAGNO DI 61.000 DOLLARI. E FUTURE FAMILY FERTILITY OFFRE..."