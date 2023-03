22 mar 2023 18:36

DANDOLO FLASH PER "OGGI" - SALGONO LE QUOTAZIONI DI ANTONELLO PIROSO A MEDIASET - IL GIORNALISTA È OGGI IN FORZE A VIRGIN RADIO (GRUPPO MEDIASET) IN CUI CONDUCE IL PROGRAMMA "IL CAVALIERE NERO" - AI PIANI ALTI DEL BISCIONE SI PARLA DI UN SUO IMMINENTE INCARICO ALL'INTERNO DELLA INFORMAZIONE DEL GRUPPO. PIROSO, CHE FINGE DI SMENTIRE E MANTIENE UN LOW PROFILE, È STATO DIRETTORE DEL TG DI LA 7 PER UN LUNGO PERIODO, LASCIANDO POI IL TESTIMONE AD ENRICO MENTANA…