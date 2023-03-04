andrea piazzolla gina lollobrigida tiziana rocca foto di bacco tiziana rocca foto di bacco gina lollobrigida andrea piazzolla
DANDOLO FLASH! NELLA ROMA GODONA SI SUSSURRA CHE UNA PARTE DI GIOIELLI DI GINA LOLLOBRIGIDA SIA STATA VENDUTA GRAZIE AL FACTOTUM ANDREA PIAZZOLLA A UN MISTERIOSO UOMO ORIGINARIO DEL KUWAIT. TIZIANA ROCCA, AIUTACI TU A SVELARE L’ARCANO….-
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A PESO D’ORCEL – COME HA FATTO L’AD DI UNICREDIT, ANDREA ORCEL, A FARE APPROVARE DAL CDA DELLA BANCA IL SUO AUMENTO DI STIPENDIO DEL 30% SECCO, DA 7,5 A 9,8 MILIONI DI EURO? ALLA BASE C’È “UN’OPERAZIONE SPECIALE DI BILANCIO”, CON UNA RETTIFICA DEI CREDITI MALATI DELL'ISTITUTO, CHE HA PERMESSO DI ISCRIVERE BEN 3,4 MILIARDI DI PERDITE IN MENO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE – LA BCE E IL “FINANCIAL TIMES” STORCONO IL NASO…
LA RICONOSCETE DAL CHIAPPONE DI COPPE E DI CAMPIONI? DI LEI SE NE E’ PARLATO RECENTEMENTE PER UN PRESUNTO FLIRT CON JORGINHO. OGGI DICHIARA IL SUO AMORE PER SPALLETTI E AI MEDIA INGLESI DICHIARA: "SE IL NAPOLI DOVESSE VINCERE LA CHAMPIONS, FESTEGGERÒ GIRANDO SU UN AUTOBUS SCOPERTO IN GIRO PER TUTTA LA CITTÀ" – VIDEO
CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E, IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
STITICI DI TUTTO IL MONDO E' FINITA LA PACCHIA: CHI ABUSA DI LASSATIVI RISCHIA DI AMMALARSI DI DEMENZA – SECONDO I RICERCATORI DELL'ACCADEMIA CINESE DELLE SCIENZE DI GUANGDONG, IL PURGANTE PUÒ MODIFICARE IL MICROBIOMA CON “POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLE SEGNALAZIONI NERVOSE DALL'INTESTINO AL CERVELLO CON L'AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI TOSSINE INTESTINALI” – I PIÙ DANNOSI SAREBBE I LASSATIVI CHE TRATTENGONO L'ACQUA NEL COLON...