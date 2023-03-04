DANDOLO FLASH! NELLA ROMA GODONA SI SUSSURRA CHE UNA PARTE DI GIOIELLI DI GINA LOLLOBRIGIDA SIA STATA VENDUTA GRAZIE AL FACTOTUM ANDREA PIAZZOLLA A UN MISTERIOSO UOMO ORIGINARIO DEL KUWAIT. TIZIANA ROCCA, AIUTACI TU A SVELARE L’ARCANO….

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CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ  BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E,  IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO...  – FOTO BY DI BACCO

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