giacomo urtis in quarantena sabina began giacomo urtis ELETTRA LAMBORGHINI GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS IN CLINICA giacomo urtis dopo le sue plastiche GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS dieci anni fa e due anni fa
DANDOLO FLASH! - SE LA QUARANTENA DURA ANCORA, DOVREMO USARE IL CARBONIO 14 PER RICONOSCERE GIACOMINO URTIS! LA SUA TRANSIZIONE DA CHIRURGO SOVRAPPESO A BODYBUILDER ASIATICO È COMPLETA! DOVE C'ERA UN DIRADAMENTO PILIFERO ORA C'È UNA FOLTA CHIOMA BIONDA, DOVE C'ERANO LE MANIGLIE DELL'AMORE ORA CI SONO PROTESI MUSCOLARI E LIPOSUZIONI A GOGO…-
giacomo urtis in quarantena sabina began giacomo urtis ELETTRA LAMBORGHINI GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS IN CLINICA giacomo urtis dopo le sue plastiche GIACOMO URTIS GIACOMO URTIS dieci anni fa e due anni fa
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO