DANDOLO FLASH! - SE LA QUARANTENA DURA ANCORA, DOVREMO USARE IL CARBONIO 14 PER RICONOSCERE GIACOMINO URTIS! LA SUA TRANSIZIONE DA CHIRURGO SOVRAPPESO A BODYBUILDER ASIATICO È COMPLETA! DOVE C'ERA UN DIRADAMENTO PILIFERO ORA C'È UNA FOLTA CHIOMA BIONDA, DOVE C'ERANO LE MANIGLIE DELL'AMORE ORA CI SONO PROTESI MUSCOLARI E LIPOSUZIONI A GOGO…

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