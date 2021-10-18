il truccatore di alessandra mussolini, di nome andrea - le petit noir il truccatore di alessandra mussolini, di nome andrea - le petit noir il truccatore di alessandra mussolini, di nome andrea - le petit noir
DANDOLO FLASH! IL TRUCCATORE DI ALESSANDRA MUSSOLINI, DI NOME ANDREA, E’ IN REALTA’ UNA NOTA DRAG QUEEN CHE SI FA CHIAMARE “PETIT NOIR” CON SMANIE DA STAR. L’ESTATE SCORSA INFATTI E’ STATA PROTAGONISTA DI UNA PUNTATA DI “PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA” SU REAL TIME. A QUANDO LA PRIMA SERATA DRAG DELLA “DUCIONA” CON PETIT NOIR? AL MUCCASSASSINA GIA’ SI LECCANO I BAFFI…-
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“SONO INNAMORATA DI PIERO ANGELA” – A FORZA DI DIVULGARE FORTE, PIERO ANGELA FA CAPITOLARE MIRIAM LEONE CHE, A “DOMENICA IN”, RIVELA DI AVERLO TAMPINATO A UN EVENTO: “SONO ANDATA E GLI HO DETTO DI ESSERE INNAMORATA E LUI MI HA DETTO "BENE". LO ADORO PERCHÉ MI AIUTAVA A CONOSCERE DIMEZZANDO IL TEMPO DELLO STUDIO. A SCUOLA ARRIVAVO SEMPRE PIÙ O MENO PREPARATA” – IL DIVERTENTE VIDEO-MESSAGGIO DI ANGELA ALL’ATTRICE
FLASH! - LO SPIONE ENRICO TEDESCHI, CAPOGABINETTO DEL DIRETTORE DELL’AISE, GENERALE CARAVELLI, RIMASTO COINVOLTO NEL CASO DI LUCA DI DONNA, L’ULTIMO POLLARIANO CARO A GIANNI LETTA E D’ALEMA, ESCE DAI SERVIZI SEGRETI. PUR AVENDO SOLO 56 ANNI, GABRIELLI E BELLONI GLI HANNO FATTO FARE DOMANDA DI PENSIONE…
MENO “SMART”, PIÙ “PHONE” - IL BLACKOUT DI FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM HA CHIARITO QUANTO FORTE SIA LA DIPENDENZA DALLE APP - E QUALCUNO HA FATTO UN SALTO AL PASSATO COME NOKIA, CHE HA MESSO IN COMMERCIO UNA VERSIONE RIVISITATA DEL MODELLO 6310 - ALTRI MARCHI STANNO “RESUSCITANDO” VECCHI MODELLI - FINO A POCO TEMPO I TELEFONINI “OLD STYLE” ERANO SOLO OGGETTO DI COLLEZIONISMO O UTILIZZATI DAGLI SPACCIATORI, OGGI INVECE...
ALLEGROTTO QUESTO ALLEGRI - DALLA FIDANZATA MOLLATA SULL’ALTARE ALL’EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY FINO A AMBRA SCARICATA SENZA UNA PAROLA: MAX SI CONFERMA UN TRIVELLONE VOTATO AL TRADIMENTO - IL FLIRT MAI CONFERMATO CON LA D’URSO: “È STATO SOLO UN GIRO DI FUMO, DA CUI SI È ALZATO UN POLVERONE”
CAFONALINO - SERATA GLAMOUR DA TUTTO ESARUTO AL MAXXI PER IL DOCU-FILM SU MARINA CICOGNA, REGINA DEL JET SET: CINEMA E ARISTOCRAZIA PRESENTI IN VIA GUIDO RENI PER ASSISTERE ALLA PROIEZIONE CON LA PROTAGONISTA: APPLAUDE LA PLATEA DOVE SIEDONO ENRICO LUCHERINI, I PREMI OSCAR DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO, PAOLO BARATTA, IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA ROBERTO CICUTTO, URBANO BARBERINI, MARILÙ GAETANI, MARISELA FEDERICI E… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 1.597 NUOVI CASI E 44 DECESSI, CON 219.878 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 87,5 MILIONI, CON PIÙ DI 43,8 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (81,23% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LA SITUAZIONE È STAZIONARIA, CON LA CURVA CHE DISEGNA UNA SORTA DI PLATEAU: OGGI IL NUMERO DI CONTAGI È SIMILE A QUELLO DELLA SCORSA SETTIMANA…