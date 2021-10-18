DANDOLO FLASH! IL TRUCCATORE DI ALESSANDRA MUSSOLINI, DI NOME ANDREA, E’ IN REALTA’ UNA NOTA DRAG QUEEN CHE SI FA CHIAMARE “PETIT NOIR” CON SMANIE DA STAR. L’ESTATE SCORSA INFATTI E’ STATA PROTAGONISTA DI UNA PUNTATA DI “PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA” SU REAL TIME. A QUANDO LA PRIMA SERATA DRAG DELLA “DUCIONA” CON PETIT NOIR? AL MUCCASSASSINA GIA’ SI LECCANO I BAFFI…

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