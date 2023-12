LA EX SCIO’GIRL E LA RELAZIONE AD ALTO TASSO EROTICO CON UN ANZIANO EX POTENTE POLITICO. CHI SONO?

Alberto Dandolo per Dagospia

chiara ferragni 44

“Altro che cenone, stasera vorrei prendere un bel capitone, uno di quelli robusti", ha esclamato al telefono il famoso conduttore. Di chi stiamo parlando?

Fermi tutti. Il mitologico Rocco Siffredi sta lanciando una nuova icona nel porno di alto livello . Trattasi di una bombastica bionda americana laureata in ingegneria. I genitori della neo musa di Rocco sono due ingegneri aerospaziali che lavorano alla Nasa. A breve il lancio del porno movie cult con lei firmato e "siglato" Rocco!

La nota conduttrice è stata avvistata a Mondello intenta a ordinare spaghetti coi ricci. È apparsa molto euforica perché presto tornerà ad avere un programma tutto suo. Chi è?

rocco siffredi

Chi vi scrive trova vergognose, ingiuriose, pretenziose e gratuite le quintalate di offese fatte ad un signore, un enorme professionista, Sergio Barzetti, accusato di aver detto frasi misogine a Sempre Mezzogiorno, la trasmissione di successo della mattina di Rai1 condotta da Antonellona Clerici.

Abbiamo seguito in diretta il suo e se gli haters avessero compreso il contesto del discorso e ascoltato integralmente le sue parole dovrebbero fare un passo indietro. Vi ricordiamo che questo signore, che ironicamente parlava di sua moglie (peraltro astemia) e delle sue armi di conquista per farla cedere al suo corteggiamento, è uno che insegna cucina nelle carceri, che da anni altrettanto gratuitamente presta il suo sostegno alle parrocchie della sua città e ci mette il portafoglio per dare un pasto a chi un pasto non può permetterselo.

rocco siffredi 3

Rosario Fiorello con la sensibilità che lo anima difende senza retorica Chiara Ferragni durante la sua diretta nel programma Via Rai2 che ogni mattina fa ascolti record! "Nella vita non si smette mai di crescere. Di diventare adulti. Di diventare uomini, di diventare donne. Dagli errori si impara. Io dai miei ho imparato". Chapeau!

La nuova trasmissione cult nella Milano Duomo-sessuale? "Casa a prima vista" su Real Time. La vera icona frociona del programma? La agente immobiliare Ida Di Filippo. Campana, bionda, burrosa e senza peli sulla lingua. La mitologica drag queen La Vanda Gastrica a Capodanno si travestira' da Ida per omaggiarla!

La bravissima attrice napoletana Barbara Foria ha un sogno: fare un monologo nel serale di Amici. Fan del programma e grande ammiratrice di Maria De Filippi, la Foria resta in attesa della telefonata della vita. Maria è avvisata!

ida di filippo

La neo pop conduttrice Myrta Merlino ha ancora però delle richieste radical! Quali? Pretende che nel suo camerino non debba mai mancare un barattolo di miele. Miele solo ed esclusivamente d'acacia.

La ex sciogirl ha avuto un periodo difficile. Ora è tornata in pista e sta avviando una relazione ad alto tasso erotico con un anziano ex potente politico. Chi sono?

ida di filippo 2 chiara ferragni 66

sergio barzetti barbara foria antonella clerici sergio barzetti 1 barbara foria 3