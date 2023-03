Alberto Dandolo per Dagospia

Il volto dell'informazione Mediaset teme per il suo futuro. Un po' per gli ascolti in calo, un po' per le ambizioni di un suo più giovane collega che sogna la prima serata. Di chi stiamo parlando?

Lei è una giornalista poco nota del servizio pubblico ma le sue quotazioni sono in forte crescita. L'asse nella manica? L'intellettuale (si per fa per dire) meloniano. Lei è sposatissima ma il loro feeling supera ogni limite. Chi sono?

So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al "noto" fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell'isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo.

Cosa farà la grillina Donatella Bianchi dopo il flop elettorale nel Lazio? Tornerà a Viale Mazzini o resterà in politica? Lo storico programma Linea Blu figura in palinsesto, per la conduzione circola con insistenza un nome inatteso: Valentina Bisti, volto del Tg1 e già conduttrice di Unomattina.

La bombastica Josephine Alessio, volto di punta RaiNews24, è pronta al grande passo. La conduzione in solitaria di un programma sulle reti generaliste. Un titolo scritto su misura su di lei. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Ah saperlo.

C'è chi dice no. Alessandra Canale che quotidianamente aggiorna gli italiani sul traffico delle principali arterie autostradali italiane ha rifiutato per l'ennesima volta l'isola dei Famosi. La produzione avrebbe voluto lei e suo figlio in Honduras. Ma la risposta è stata chiara: "Sono una donna Rai". In sostanza, non cambia Canale.

A La Talpa le sue due lumbambe le chiamava celeste e celestina. Facendo sognare tutti i telespettatori di Italia 1 ma ancora oggi Sylvie Lubamba è sulla cresta dell'onda. Ora più che per il suo corpo per la sua voce. Lavora per una radio padana (avvisate Salvini) sogna il passaggio su una radio nazionale. Avvertite Linus!

Le cene eleganti sono un vecchio ricordo. Le ospitate per parlare della sua ottava di seno anche. Ora Francescona Cipriani, come direbbe Pamela Prati: è moglie e mamma. O meglio spera di diventarlo molto presto. Lavori in corso con il marito, il ruspante imprenditore Francesco. Siamo tutti in attesa della cicogna.

