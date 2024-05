Alberto Dandolo per Dagospia

"A lui piace il pelo e io son 10 giorni che non passo dall'estetista a farmi la ceretta" così ha detto l'altro giorno la showgirl. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

Agitazione dopo aver appreso dal settimanale “Oggi “che Stefano De Martino, futuro conduttore di Affari tuoi, sia assai stimato professionalmente da Arianna Meloni, sorella di Giorgia. Nessun sussulto ai piani alti alti di Viale Mazzini, molto stupiti invece i vertici di una importante società. Quale?

Francescona Cipriani, dopo essere stata ospite a Belve da Francesca Fagnani si sente una icona radical chic. La bionda showgirl per mancanza di show infatti ora frequenta solo artisti ed intellettuali emergenti e a Milano è facile incrociarla a vernissage, simposi culturali e conferenze teologiche. Non c'è più religione...

Fermi tutti! Visto il calo d'ascolti la società di produzione del reality ha contattato Vera Gemma per proporle di entrare nel cast (moscissimo) del programma in qualità di concorrente. Lauta l'offerta economica. La mitologica Vera però ha loro rifilato un sonoro "no".

Il famoso primo cittadino della grande città è in un momento di fragilità causata da pene d'amore. L'altra sera è stato avvistato solo e in tarda sera a mangiare avidamente un gelato. È apparso triste e un po' assente... Ah, le conseguenze dell'amore... Chi è? Ah, saperlo...

Vi ricordate di Tamara Dona'? Volto storico di Mediaset per lunghi anni e voce di punta delle mejo radio italiane da qualche tempo ha deciso di dare la priorità alla famiglia e in particolare di prendersi cura dei suoi bimbi. Tamara oggi fa la mamma, vive in zona Nolo a Milano ed è, a detta di chi la conosce bene, una donna realizzata e serena. Non è però escluso che nel medio periodo possa tornare in tv con un programma tutto suo. Ad ora ha rifiutato per amore della famiglia moltissime offerte di show e reality...

Il giovane showman ufficialmente latin lover di primo livello è in realtà di bosco e di riviera. Chiedetelo allo statuario Younuz, ventenne di origini gipsy di stanza a Milano. Tra i due è nata da un po' di tempo una irrefrenabile e segreta passione... Di chi stiamo parlando?

Per tre giorni, dal 17 al 19 maggio p.v., Preganziol (ridente cittadina in provincia di Treviso) si trasformerà nella capitale dell’eros in quanto il New 1000 Lire lap dance ospiterà la quarta edizione di “ Veneto Sex “ considerato dagli addetti ai lavori il più grande evento italiano dedicato alla sessualità. Madrina della kermesse la principessa dell’adult “ Lisa Amane, special guest star Valentina Nappi. “Oggi il sesso è diventato molto più complesso di prima – dichiara il patron Vito – c’è un nuovo mondo a luci rosse da imparare e da insegnare. E siamo pronti a farlo!”

