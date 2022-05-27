DANDOLO INDOVINELLO - CHI E' QUEL FAMOSO CANTAUTORE DELLA VIA EMILIA CHE HA CHIUSO UNA LUNGA RELAZIONE DOPO AVER SCOPERTO UN CERTO "AFFOLLAMENTO" NEL RAPPORTO CON LA SUA COMPAGNA? AH, NON SAPERLO...-
DANDOLO INDOVINELLO - CHI E' QUEL FAMOSO CANTAUTORE DELLA VIA EMILIA CHE HA CHIUSO UNA LUNGA RELAZIONE DOPO AVER SCOPERTO UN CERTO "AFFOLLAMENTO" NEL RAPPORTO CON LA SUA COMPAGNA? AH, NON SAPERLO...-
RETE UNICA, PRIMA SCHIARITA - GLI AMERICANI DI KKR HANNO DATO IL VIA LIBERA, DOPO CHE PER GIORNI HANNO OSTACOLATO LA DECISIONE DI LABRIOLA DI ADEGUARE ALL'INFLAZIONE I PREZZI ONEROSISSIMI CHE ALL’EPOCA LA TIM DI GUBITOSI CONCESSE GENEROSAMENTE A KKR PER L’ENTRATA IN FIBERCOP – MA LA BATTAGLIA TRA LABRIOLA E KKR E’ SOLO IN PAUSA. I NODI CRUCIALI DELLE VALUTAZIONI E DELLA GOVERNANCE SONO STATI SOLO RIMANDATI…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
DOPAMINA VAGANTE - ESSERE FELICI PER TROPPO TEMPO ALTEREREBBE I NOSTRI LIVELLI DELL'"ORMONE DELLA FELICITÀ", CAUSANDO UNA FORTE DEPRESSIONE DOPO CHE SVANISCE L'EFFETTO - LA PSICHIATRA ANNA LEMBKE: "PIACERE E DOLORE FUNZIONANO COME I LATI OPPOSTI DI UNA BILANCIA. TROPPO PIACERE ED ECCO CHE IL CERVELLO DEVE CONTROBILANCIARE, FACENDO LEVA SUL DOLORE. CON IL TEMPO LA BILANCIA SI BLOCCA SULLA POSIZIONE DEL DOLORE" - "DOBBIAMO LAVORARE PER FAR POSTO AL DOLORE, COSÌ DA…"