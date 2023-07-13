DANDOLO INDOVINELLO PER "OGGI" – È UNA BALLERINA MOLTO AMATA DAL PICCOLO SCHERMO. GIÀ LO SCORSO ANNO AVEVA ASSAPORATO IL RUOLO DA CONDUTTRICE, UN MESTIERE CHE CONOSCERÀ ANCORA MEGLIO NELLA PROSSIMA STAGIONE TELEVISIVA. CHI È ?-
DANDOLO INDOVINELLO PER "OGGI" – È UNA BALLERINA MOLTO AMATA DAL PICCOLO SCHERMO. GIÀ LO SCORSO ANNO AVEVA ASSAPORATO IL RUOLO DA CONDUTTRICE, UN MESTIERE CHE CONOSCERÀ ANCORA MEGLIO NELLA PROSSIMA STAGIONE TELEVISIVA. CHI È ?-
DAGOREPORT - IL VERO PROBLEMA PER IL GOVERNO NON È DANIELA SANTANCHÈ MA IGNAZIO LA RUSSA: SE IL DESTINO DELLA MINISTRA APPARE PRATICAMENTE SEGNATO (O SI DIMETTE ORA, O SARÀ SILURATA CON UN VOTO DI SFIDUCIA SEGRETO A SETTEMBRE), PREOCCUPA, E MOLTO, LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO – IL QUIRINALE È RIMASTO SENZA PAROLE DAVANTI ALLA DIFESA DEL FIGLIO, LEONARDO APACHE: UN VULNUS ISTITUZIONALE GRAVE CHE SI AGGIUNGE AI PRECEDENTI SCIVOLONI. E ANCHE GIORGIA MELONI HA PRESO LE DISTANZE: "SE FOSSI STATA LUI, NON SAREI INTERVENUTA" – AI GUAI DELL’EREDE (PER CUI SERVIRÀ INDAGARE ANCHE SU CHI FREQUENTAVA CASA LA RUSSA) SI AGGIUNGE UNA CERTA OPACITÀ NEI RAPPORTI D’AFFARI CON SANTANCHÈ, DOPO LE RIVELAZIONI DI “DOMANI”
DAGONEWS – SI VOCIFERA CHE UNO DEI NUOVI “LUOGHI” DEL POTERE MELONIANO SIA UNA…CHAT! NOMINATA “I PATRIOTI”, È UNA SORTA DI COORDINAMENTO STRATEGICO DEI PEZZI DA NOVANTA DEL GOVERNO. DENTRO CI SONO GIORGIA MELONI E LE SUE DUE VALCHIRIE, SCURTI E IANNIELLO, MA ANCHE DIRIGENTI, MANAGER, AMMINISTRATORI DELEGATI (ED EX) DELLE AZIENDE PUBBLICHE – GRANDE ANFITRIONA È ARIANNA MELONI, SOPRANNOMINATA "ME L'HA DETTO GIORGIA", CHE E' LA VERA VICEPREMIER - PARE CHE LA SIGNORA LOLLOBRIGIDA MALSOPPORTI LO STRAPOTERE DELLA “SEGRETARIA” TUTTOFARE DELLA SORELLA, PATRIZIA SCURTI…
FLASH! – GIORGIA MELONI STA BRIGANDO PER AVERE UN FACCIA A FACCIA CON XI JINPING – LA PREMIER, ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI DELLA FARNESINA, VORREBBE INCONTRARE IL PRESIDENTE CINESE PRIMA DEL 30 NOVEMBRE, TERMINE ULTIMO PER L’ITALIA PER DECIDERE SE RINNOVARE IL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA…
DAGOREPORT! - TIRA UNA BRUTTA ARIA A VIA XX SETTEMBRE: I FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA SONO IN APERTA RIVOLTA CON GIANCARLO GIORGETTI. IL MOTIVO? NON RICONOSCONO L’AUTORITÀ DEL DIRETTORE GENERALE, ROBERTO BARBIERI HERMITTE – I DIRIGENTI LAMENTANO UNA COMUNICAZIONE CONTRADDITTORIA, E SAREBBERO PIUTTOSTO STANCHI DI “COPRIRE” RAFFAELE FITTO SUL PNRR (DOSSIER CHE FU TOLTO AL MEF) - POCHI HANNO NOTATO LA TOSTA DICHIARAZIONE DI GENTILONI SULLA TERZA RATA CHE NON ARRIVA MAI…
DAGONEWS – ATTENZIONE: MALELINGUE IN AZIONE ALLA FARNESINA! IL CAPO DI GABINETTO, FRANCESCO GENUARDI, VIENE CHIAMATO “IL MAGGIORDOMO”, PER LA SUA ATTITUDINE ALL’OBBEDIENZA VERSO TAJANI. IL SOPRANNOME DATO AL SEGRETARIO GENERALE, RICCARDO GUARIGLIA È “ADESSO VEDIAMO”, PERCHÉ PRENDE SEMPRE TEMPO E NON DECIDE – SI VOCIFERA CHE GIORGIA MELONI ABBIA MOLLATO IL SUO CONSIGLIERE DIPLOMATICO, FRANCESCO TALÒ, E CHE VOGLIA DARE PIÙ SPAZIO A LUCA FERRARI, AMBASCIATORE DI GRADO NOMINATO COME SHERPA PER IL G7...