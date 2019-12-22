DANDOLO INDOVINELLO: IL SOGGETTO IN FOTO È IL FIGLIO GAY DI RONN MOSS O GIACOMINA URTIS CON SCHIENA LIFTATA? SE FOSSE LA URTIS E' VENUTA PURE ABBASTANZA BENE..-
DANDOLO INDOVINELLO: IL SOGGETTO IN FOTO È IL FIGLIO GAY DI RONN MOSS O GIACOMINA URTIS CON SCHIENA LIFTATA? SE FOSSE LA URTIS E' VENUTA PURE ABBASTANZA BENE..-
UN PORNO DI NOME WANDA (NARA) – LA MOGLIE DI MAURO ICARDI OSPITE DI CHIAMBRETTI RISPONDE A DISTANZA A ROCCO SIFFREDI, CHE LE AVEVA PROPOSTO UNA PARTE IN UN FILM PORNO E L’AVEVA DEFINITA UN’ATTRICE HARD NATA: “HO LETTO CHE PER LUI SAREI UNA GRANDE PORNOSTAR, MA…” – VIDEO + FOTOGALLERY PICCANTI
UNA BANCA DI BARI – MENTRE LA NAVE AFFONDAVA, I VERTICI DELLA POPOLARE PUGLIESE SI ALZAVANO I COMPENSI: DOPO AVER VOTATO UN BILANCIO IN PERDITA PER 420 MILIONI DI EURO, NEL 2019, FURONO APPROVATI AUMENTI PER TUTTI I CONSIGLIERI D’AMMINISTRAZIONE – IL GETTONE SALIVA DA 40 A 70 MILA EURO, IL COMPENSO PER L’AD DE BUSTIS FU STABILITO A 1 MILIONE…
“NON VORREI MAI INCONTRARLA SUL RING” – SERENA WILLIAMS SI ALLENA CON MYKE TYSON E FA SPAVENTARE L’EX LEGGENDA DEI PESI MASSIMI – LA LEZIONE ERA ORGANIZZATA DAL COACH DELLA TENNISTA, PATRICK MOURATOGLOU E, COME DIMOSTRANO LE IMMAGINI PUBBLICATE SU INSTAGRAM, LEI L’HA PRESA MOLTO SUL SERIO – VIDEO
CAFONALINO – BRUNO VESPA COME AI VECCHI TEMPI CHIAMA BERLUSCONI ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO. SILVIO SCATENATO: “GLI ITALIANI NEI MIEI CONFRONTI SONO STATI UN PO’ INGRATI, MA CONFIDO NELLA CAPACITÀ DI CAMBIAMENTO” – “LA FRASE DI SALVINI SUI PIENI POTERI? FORSE È COLPA MIA, MA NON TROVA CONFERMA NELLA SUA REALTÀ UMANA” - “L’ASSOCIAZIONE DI MARA CARFAGNA È INUTILE. RISCHIA DI DIVIDERE IL PARTITO” - VIDEO
IL TRENO DEI DESIDERI – SOGNATE DI VIVERE UN’AVVENTURA SU UN LUSSUOSO TRENO D’EPOCA? È POSSIBILE VIAGGIARE IN EUROPA PERCORRENDO LUNGHE TRATTE NOTTURNE, NELL'INTIMITÀ DI UNA CUCCETTA PERSONALE – DAL CELEBRERRIMO "ORIENT EXPRESS" A L’"AL ANDALUS TRAIN", PER SCOPRIRE L’ANDALUSIA - PER GLI AMANTI DEL NATALE NON C'È TRENO MIGLIORE DEL "SANTA CLAUS EXPRESS": UN VIAGGIO DI 15 ORE CHE VI PORTERÀ A…
L’OTTIMISMO È IL PROFUMO DELLA VITA. E ANCHE DELLA SALUTE - VEDERE IL BICCHIERE MEZZO PIENO, NONOSTANTE I PROBLEMI, AIUTA AD AVERE UNA VITA PIÙ LUNGA E IN MIGLIORI CONDIZIONI - LA RAGIONE? SI ELABORANO RISPOSTE EMOTIVE NEGATIVE DI SCALA RIDOTTA E TEMPI DI RECUPERO PIÙ BREVI - UN OTTIMISTA GODE DI PROFILI BIOLOGICI VANTAGGIOSI, CON BUONI LIVELLI DI SALUTE CARDIOVASCOLARE E POLMONARE E UN MIGLIOR FUNZIONAMENTO SIA DEL METABOLISMO SIA DEL SISTEMA IMMUNITARIO…