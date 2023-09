Alberto Dandolo per Dagospia

vera gemma 3

Il poliedrico attore ha una porcina attrazione per le ragazze dalla pelle nera. In pochi sanno di una sua passata e segreta passione consumata con una delle olgettine più chiacchierate: la statuaria ed esuberante Marysthell Polanco. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

La matura showgirl ha così tuonato: "Il mio nuovo fidanzato ha libido ai minimi termini. Questa estate mi ha posseduto solo 3 volte e ha pure problemi di eiaculatio extra velox. Sono disperata! Mi sono sempre dovuta" arrangiare da sola". Chi è?

Agitazione ed altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset : Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d'ordine sono rigore ed efficienza.

marysthell polanco

Periodo d'oro per Vera Gemma. Dopo la vittoria lo scorso anno del Leone a Venezia lei e il suo film Vera stanno spopolando in tutta Europa a partire dalla spocchiosa Francia. Per la vivace figlia del grande Giuliano si apriranno ben presto anche le porte americane: il regista cult Abel Ferrara le ha messo gli occhi addosso. A quando l'inizio della sua avventura a stelle e strisce?

Cosa hanno in comune Raffaello Tonon e un controverso giornalista? Nulla se non l'amore per la Turchia e in particolare per Istanbul. A cosa si deve questa loro passione per la vecchia Costantinopoli? Ah, non saperlo...

sara manfuso

Dite al morigerato e sposatissimo sottosegretario di fare più attenzione quando va in "trasferta" a Milano. La città è piccola e la sua giovanissima amante mormora...

La stagionata attrice di stanza a Roma ha trovato un bel sollazzo nel tempo libero. Trattasi del suo giovane personal trainer che però le ha rifilato un conto astronomico per le sue prestazioni ordinarie e "straordinarie". L'attrice, notoriamente tirchissima, tarda a saldarlo e lui è assai nervoso... Chi è?

Qualcuno avverta i potenti dirigenti televisivi che Sara Manfuso pare stanca di posare il suo lato b sulle poltroncine in ecopelle delle trasmissioni in qualità di opinionista. La compagna di Andrea Romano punta in alto e sogna un programma tutto suo. Dirigenti ed editori avvisati mezzi salvati!

vera gemma raffaello tonon