Alberto Dandolo per Dagospia

pozzolo meme

Vera Gemma contesa tra il rap e il rock. Dopo la rivelazione della notte di passione col rapper Gue’ Pequeno e il coinvolgimento sui social dell’amico-nemico Marracash, l’attrice candidata all’Oscar è entrata nel mirino del grande Vasco. Dopo averlo incontrato nella sua casa di Los Angeles qualche mese, Vera Gemma potrebbe essere la protagonista del nuovo video-clip di Vasco

“Sono disperata! Mio marito mi ha chiesto di prendere lezioni da una professoressa del piacere per affinare la tecnica della fellatio?”. Chi è la bombastica sciò-girl a digiuno dell’arte del pompino?

Roberta Morise, ex di Carlo Conti e incinta dello chef pluristellato Enrico Bartolini, fa prove di maternità. È nato il suo nipotino e lei sta prendendo confidenza con i neonati. Ma c’è di più. Sta organizzando il suo matrimonio estivo e ha già scelto le tre damigelle. Una di queste più che una damigella sembra che sia una damigiana. Di chi si tratta? Ps. Perché Paolo Kessisoglu del duo Luca e Paolo non ha gioito della notizia dell’imminente matrimonio stellato della sua amica Morise? Ah, non saperlo…

fedez e paloma

Altro che i pandori, la notizia in casa Ferragnez è un’altra. La loro labrador Paloma non è più sola. Ha trovato il suo primo amore. Trattasi di un meticcio di nome Felice che vive nella periferica Viale Monza. Chi è il padrone? Ah, saperlo

La fidanzata del politico non sopporta più l’ingerenza della sua ex compagna. Il suo obiettivo è convolare a giuste nozze ma lui nicchia. Chi sono?

felice il cane di alberto dandolo

Nella Milano porcina si sussurra che non esista una giusta corrispondenza tra il pistolino da borsetta del meloniano Pozzolo con il “pistolone” di sua dotazione. Sarà vero? A volte quello che si trova nelle tasche non corrisponde a quello che nelle mutande.

Ritorno di fiamma (mediatico?) fra la influencer Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che imperversa come opinionista a “La Vita in diretta”. In questa storia c’è spazio anche per la ex di Paolo Berlusconi, Katia Noventa, di stanza a Miami. Cosa c’entra?

roberta morise 3 chiara ferragni fedez vera gemma vera gemma nelle stories di vasco vera gemma nelle stories di vasco 1 vera gemma foto di bacco roberto dagostino vera gemma foto di bacco roberto d agostino vera gemma foto di bacco vera gemma foto di bacco vera gemma foto di bacco (2) roberta morise ENRICO BARTOLINI roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise paolo kessisoglu imita elly schlein a dimartedi 2 salemi pretelli pretelli salemi giulia salemi pierpaolo pretelli giulia salemi e pierpaolo pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli salemi pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli salemi pretelli roberta morise