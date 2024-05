LA SCIO’-GIRL E’ UNA FURIA: “IL MIO EX COMPAGNO VA A DIRE IN GIRO CHE SONO UNA MIGNOTTA? FORSE LUI NON RICORDA TUTTI I SOLDI CHE HA SPESO CON LE SUE AMICHE TRANS”. DI CHI SI TRATTA?

Vira Carbone e il palloncino che scoppia, il sequel delle “pompette”. #BuongiornoBenessere pic.twitter.com/tgg0H9uq0v — Ivan Buratti (@booratzi) May 11, 2024

giacomino urtis

giulia salemi 33

Alberto Dandolo per Dagospia

"Il mio ex compagno va a dire in giro che l'ho rovinato e che sono una mignotta? Il bue che dice cornuto all'asino! Forse lui non ricorda tutti i soldi che ha speso con le sue amiche trans e trav per soddisfare i suoi" posteriori "sussulti. Se non la davo con richiesta di regalino come facevamo a mantenere la famiglia?"... così disse perentoria la ultraquarantenne showgirl per mancanza di show. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

È una addetta stampa di una influente figura politica di destra. Da qualche tempo intrattiene una relazione di focosa passione con un giornalista di un quotidiano vicino all'opposizione. Chi sono? Ah, non saperlo...

salmo

Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo erotico-mistico. Non c'è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita... (VIDEO)

Ci risiamo! Vira Carbone c'ha preso gusto! Altra gaffe porcina per la conduttrice di Buongiorno Benessere. Durante una sessione sull'arte di rendere profumata la propria casa, un esperimento scientifico ha portato ad un momento di comicità inaspettata.

Mentre Vira Carbone teneva tra le mani un innocuo palloncino, l'ospite esperto di aromi ha proposto un esperimento intrigante: "Cosa succederà quando spruzzo del limone sul palloncino?" ha chiesto con un sorriso malizioso.

giulia salemi

La risposta schietta, spontanea e terrorizzata della conduttrice, "Io non lo so, ma lo tengo lontano", ha suscitato l'ilarità di chi ha visto lo show, anticipando quello che sarebbe stato uno dei momenti più divertenti della puntata. Con un pizzico di suspense nell'aria, l'esperto ha proceduto a spruzzare l'idrocarburo volatile sul palloncino, che è improvvisamente scoppiato, facendo sobbalzare Vira Carbone e scatenando grosse risate tra coloro che hanno assistito al programma. (VIDEO)

Come mai il testosteronico rapper Salmo non viene più avvistato da qualche tempo in Viale Monza a Milano? Ah, non saperlo...

giulia salemi

Qualcuno avverta Milly Carlucci che il flop della prima puntata del suo nuovo, costoso programma L' Acchiappatalenti, versione alla cacio e pepe di Tu si que vales, sta agitando il settimo piano di Viale Mazzini. Milly avvisata, mezza salvata.

Avvertite le hostess delle mejo compagnie aeree europee di armarsi di pazienza : la simpatica ma assai esigente influencer Giulia Salemi sta girando come una trottola per i più blasonati aeroporti del Vecchio Continente: Inghilterra, Svezia, Principato di Monaco... Non pensate male : ha tanto lavoro e tanti eventi a cui presenziare!

giulia salemi giulia salemi giulia salemi giulia salemi GIULIA SALEMI giulia salemi giulia salemi

vira carbone 4 vira carbone milly carlucci giacomo urtis