DANDOLO NEWS - TUTTI CONTRO “GILETTI DI BACCALA” CON LA BASSA PRESSIONE E IL CREMLINO DIETRO, MA NESSUNO RICORDA CHE LA POTENTISSIMA DIRETTORA DEL TG1 MONICA MAGGIONI SI GENUFLESSE PER BEN DUE VOLTE AL COSPETTO DELLO SPIETATO DITTATORE SIRIANO BASHAR AL ASSAD. IL TUTTO GRAZIE, DICONO LE MALELINGUE, A UNA IN-CONDIZIONATA MEDIAZIONE DI MOSCA…-
SDENG: È ARRIVATO IL GIORNO PIÙ NERO – DOPO LA DECISIONE DELLA BCE DI ALZARE I TASSI, LE BORSE EUROPEE HANNO REAGITO CON UN INARRESTABILE ONDATA DI VENDITE: BRUCIATI 265 MILIARDI DI EURO CON TUTTE LE BORSE EUROPEE CHE SONO ANDATE A PICCO. FRANCOFORTE HA CEDUTO IL 3,08%, PARIGI IL 2,69%, MA LA MAGLIA NERA SPETTA A MILANO CHE HA PERSO IL 5.17% - LO SPREAD E' VOLATO A 234 PUNTI E…
MACRON GIOCA A PALLON - DOPO IL GRAN COLPO DI MBAPPÉ, RIMASTO AL PARIS SAINT-GERMAIN ANCHE SU SUO CONSIGLIO, IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE TENTA LA DOPPIETTA SPONSORIZZANDO ZINÉDINE ZIDANE: “MI PIACEREBBE CHE VENISSE AD ALLENARE UN GRANDE CLUB FRANCESE” – MACRON È TIFOSO DELL'OLYMPIQUE MARSEILLE CHE UN ALLENATORE CE L'HA, MA PUNTA ALLA PANCHINA DEL PSG: IL DESTINO DI MAURICIO POCHETTINO È SEGNATO DOPO L’ELIMINAZIONE DELLA SUA SQUADRA AGLI OTTAVI CONTRO IL REAL DI ANCELOTTI – OVVIAMENTE SI TRATTA DI UNA FURBATA DEL PRESIDENTE CHE HA CAPITO COME…
CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
È IN ARRIVO UN FARMACO CHE SFRUTTA LA TECNOLOGIA MESSA A PUNTO PER ELABORARE I VACCINI ANTI-COVID E CHE PROMETTE DI PREVENIRE L'INFARTO DEL MIOCARDIO E L'ICTUS CEREBRALE. MELANIA RIZZOLI: “LO HANNO DEFINITO IL "VACCINO ANTI-INFARTO", MA IN REALTÀ È UN FARMACO INNOVATIVO. INCLISIRAN HA UN PRINCIPIO ATTIVO DI PRECISIONE CHE “SILENZIA” UNA SEQUENZA DI RNA MESSAGGERO NEL FEGATO, FACENDO CROLLARE A MENO DEL 50% IL LIVELLO DI COLESTEROLO LDL…”