DANDOLO NEWS - TUTTI CONTRO “GILETTI DI BACCALA” CON LA BASSA PRESSIONE E IL CREMLINO DIETRO, MA NESSUNO RICORDA CHE LA POTENTISSIMA DIRETTORA DEL TG1 MONICA MAGGIONI SI GENUFLESSE PER BEN DUE VOLTE AL COSPETTO DELLO SPIETATO DITTATORE SIRIANO BASHAR AL ASSAD. IL TUTTO GRAZIE, DICONO LE MALELINGUE, A UNA IN-CONDIZIONATA MEDIAZIONE DI MOSCA…

-

Condividi questo articolo


 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

MACRON GIOCA A PALLON - DOPO IL GRAN COLPO DI MBAPPÉ, RIMASTO AL PARIS SAINT-GERMAIN ANCHE SU SUO CONSIGLIO, IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE TENTA LA DOPPIETTA SPONSORIZZANDO ZINÉDINE ZIDANE: “MI PIACEREBBE CHE VENISSE AD ALLENARE UN GRANDE CLUB FRANCESE” – MACRON È TIFOSO DELL'OLYMPIQUE MARSEILLE CHE UN ALLENATORE CE L'HA, MA PUNTA ALLA PANCHINA DEL PSG: IL DESTINO DI MAURICIO POCHETTINO È SEGNATO DOPO L’ELIMINAZIONE DELLA SUA SQUADRA AGLI OTTAVI CONTRO IL REAL DI ANCELOTTI – OVVIAMENTE SI TRATTA DI UNA FURBATA DEL PRESIDENTE CHE HA CAPITO COME…

cafonal

CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO

viaggi

salute