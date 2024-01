“IL 2024 INIZIA COL BOTTO. VERA GEMMA E’ IN LOVE CON GUÈ PEQUENO

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

vera gemma

Vera Gemma e Guè Pequeno, una coppia che non ti aspetti. Eppure è esattamente così. Come può rivelare il settimanale Oggi in edicola da giovedì. Con tutti i dettagli e i retroscena di una storia che sembra davvero incredibile – foto | video

“AUDIZIONI APERTE” – “Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte”. Vera Gemma ha parlato così con Silvia Toffanin nel corso di una lunga intervista a Verissimo, il rotocalco di grande successo del fine settimana di Mediaset. Peccato che la figlia del grande e indimenticato Giuliano Gemma abbia tralasciato un particolare non da poco: ha già trovato colui che ha superato tutti i suoi provini. E non è uno qualunque. Si tratta infatti del rapper Gué Pequeno.

gue pequeno

I DETTAGLI – La notizia esclusiva verrà pubblicata sul prossimo numero di Oggi in edicola con tutti i dettagli e i retroscena. Di certo quella tra l’attrice e il cantante è la prima storia d’amore tra vip sbocciata nel 2024. I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social.

Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura. Vera Gemma, candidata a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei famosi e dopo aver vinto come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022, è in procinto di iniziare assieme alla sua amica del cuore Asia Argento le riprese del nuovo film di Abel Ferrara che le vedrà protagoniste. Insomma, il 2024 è iniziato all’insegna delle grandi gioie…

roberto d agostino vera gemma foto di bacco gue pequeno

