Alberto Dandolo per Dagospia

ANNA FALCHI 19

È un autorevole esponente politico di sinistra. Ha una moglie, una famiglia da manuale e una vita impeccabile ma non è esente dai peccati carnali. Lui e la sua defilata signora nella massima discrezione e in location segretissime in quel della Brianza amano fare sesso in numero dispari. Il loro ultimo terzo "incomodo" è un prestante ragazzo di origini straniere amico di un ex potente pentastellato. Chi sono i protagonisti di questo nostro Indovinello? Ah, saperlo...

Lei è stata la rovina (economica e non solo) di un signore della politica. La controversa fanciulla è stata recentemente ospitata in una nota trasmissione tv a suon di euro pur dovendo promuovere un suo prodotto. Chi e perché ha mediato la trattativa economica della suddetta ospitata? Ah, non saperlo

giulia salemi

Dite alla sposatissima Sonia Bruganelli che il prossimo anno al suo posto come opinionista del Grande "Flagello" Vip potrebbe palesarsi la influencer de’ noantri Giulia Salemi, amatissima da Signorini, dai social e dall'azienda. Come la prenderà la signora Bonolis? Chi vivrà vedrà.

È stato un noto cantante appartenente a un duo musicale che ha spopolato negli anni 90. Dopo aver lasciato la musica è volato a Parigi e ha cambiato vita. Ora pare che saltuariamente faccia come lavoro il taxista a Milano. Chi è?

Anna Falchi dopo essersi separata da Andrea Ruggieri si dichiara single e felice. Ma i solti ben informati sono certi che già abbia trovato un degno sostituito. Sarà vero? E se si, di chi si tratta?

Milo Infante sta volando con gli ascolti con la sua Ore 14 su Rai 2. Il prossimo anno il fortunato programma potrebbe essere allungato nella sua durata quotidiana. Qualcuno porti i sali a Pigi Diaco!

Baz Luhrmann ornella muti

Guardate la faccia del mitico regista australiano Baz Luhrmann in queste foto scattate al mega evento Hollywood Reporter tenutosi qualche giorno fa a Roma. Nella istantanea con la grande Ornella Muti sorride compiaciuto mentre invece in quella con Chiara Ferragni in Fedez ha l'espressione di chi sta pensando : "ma chi cazzo è questa?". Guardare per credere.

"Ho bisogno urgentemente di uno sbiancamento anale". Sono le testuali parole nel noto conduttore che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Di chi stiamo parlando?

