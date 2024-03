DANDOLO - "AL MIO EX PIACEVA IL PELO. MI SONO FATTA APPLICARE SULLA PATATINA UNA EXTENSION DI CAVALLINO DELLA CAPPADOCIA. MI AIUTI A TOGLIERLA?”, DISSE LA SCIO’-GIRL ALLA EX COLLEGA. CHI E’?

Alberto Dandolo per Dagospia

myss keta vera gemma

"Al mio ex fidanzato piaceva il pelo. Mi sono fatta persino inviare da Istanbul le migliori extension per la mia patatina pur di assecondarlo. Mi sono costate una fortuna, erano di cavallino della Cappadocia. Conosci un professionista molto discreto che me le rimuova?". Così la showgirl ha esordito qualche giorno fa in una telefonata alla sua ex collega e grande amica. Chi è? Ah, saperlo..

Qualcuno avverta tutti i milanesi con le coronarie fragili che in città stanno facendo coppia fissa nelle vie del centro Vera Gemma e Myss Keta. Vagano senza una apparente meta seguite da una ormai esausta troupe televisiva. Cosa bolle nel pentolone? Meglio non saperlo... (VIDEO)

justine mattera 34

La vera icona porcina dei maschietti millennial in rete? Justine Mattera. L'ex moglie di Paolo Limiti è diventata infatti il sogno erotico delle nuove generazioni digitali. E trova approvazione anche nell'universo femminile. Le sue istantanee ad alto tasso di sensualita' sono ormai un cult!

Lo stilista di grido l'altra notte ha raccattato sul marciapiede antistante lo storico canyon gay meneghino alle spalle della Stazione Centrale il noto opinionista in preda ai nefasti effetti di qualche gin tonic di troppo. Di chi stiamo parlando?

Il tassista romano che lavora di notte sa come arrotondare. Chiedete "come" all'ambizioso conduttore amato dalle mamme e dalle nonne. Chi è? E cosa succede tra lui e lo spudorato tassista durante le loro corse notturne? Ah, non saperlo...

francesca fialdini

Avvertite Francesa Fialdini che il suo spazio domenicale nella prossima stagione televisiva potrebbe essere occupato dalla sua collega Elisa Isoardi. Fialdini avvisata mezza salvata.

E' vero che Francesca Verdini non disdegni l'idea di convolare a giuste nozze con il suo Matteo Salvini? Ah, non saperlo...

Chi di Lega ferisce legato perisce. Dite al noto esponente leghista assai influente in Regione Lombardia che ormai tutti sanno del suo amore per le manette e le corde a letto. Di chi stiamo parlando?

elisa isoardi

Gianluca Iacono, attore e doppiatore, voce tra le altre di Vegeta in Dragon Ball, Gordon Ramsay, Marshall di How I Met your Mother, torna in teatro con lo spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!). Uno spettacolo multimediale e ironico in cui porta in scena in un one man show i suoi personaggi più famosi. A Milano sarà al Teatro Filodrammatici il 30 e 31 maggio

gianluca iacono 2 justine mattera francesca verdini matteo salvini gianluca iacono