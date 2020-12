I CINESI CI RIPROVANO - ''IL VIRUS IN ITALIA PRIMA CHE DA NOI''. LA NOTIZIA DEL BIMBO POSITIVO AL CORONAVIRUS A NOVEMBRE 2019 SCATENA I CINESI A CUI NON PARE VERO DI POTER SCARICARE IL RUOLO DI UNTORI DEL MONDO SU QUALCUN ALTRO. SECONDO UNO SCIENZIATO DI PECHINO, GLI ESPERTI NON HANNO INIZIALMENTE CERCATO UNA FONTE STRANIERA ALL'EPIDEMIA DI WUHAN, FACENDO SFORZI PER TROVARE UN'ORIGINE ANIMALE. "MA NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA FONTE INTERNA''