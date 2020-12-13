https://m.dagospia.com/flash-cosa-ci-facevano-attovagliati-in-versilia-sallusti-e-palamara-ah-saperlo-250856
alessandro sallusti foto di bacco (1) palamara luca palamara alberto dandolo alberto dandolo alessandro sallusti
DANDOLO LA DA’ PER PRIMA…LA NOTIZIA – DOGE FLASH: COME ANTICIPATO SU DAGOSPIA IL 25 OTTOBRE 2020 DA DANDOLO LA FREQUENTAZIONE TRA ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA AVEVA UNO SCOPO BEN PRECISO. IL DIRETTORE DEL GIORNALE E L’EX MAGISTRATO SONO STATI A STRETTO CONTATTO PER OLTRE 2 MESI. LA RAGIONE? UN LIBRO-BOMBA, A FIRMA DEL DIRETTORE SALLUSTI, IN CUI VERRANNO RACCOLTE LE CONFESSIONI DI PALAMARA CHE FARANNO TREMARE DIVERSI POTENTI…-
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DAGOREPORT - A CHE PUNTO È LA NOTTE DEL GOVERNO? CONTE SI AVVIA A UNA VERIFICA, COSTRETTO NON DA RENZI MA DA ALMENO LA METÀ DEL PD. ALLA FINE MATTARELLA UN RIMPASTO PICCOLO PICCOLO (UN PAIO DI MINISTRI CHE DEVONO PERÒ DIMETTERSI) LO PUÒ CONCEDERE. IN CASO DI UN RIVOLGIMENTO PESANTE DELL’ESECUTIVO (VICE PREMIER E MINISTRI VARI), CONTE SI DEVE DIMETTERE, FA UN ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI PARTITI DELLA MAGGIORANZA E SI RIPRESENTA ALLE CAMERE - SE QUESTO NON SUCCEDE, IL CAPO DELLA STATO HA DUE STRADE…
NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…
IL GOVERNO CASALINO-ARCURI - PAOLO LIGUORI: ‘’ARCURI DECIDE, CASALINO COMUNICA AI GIORNALISTI IL MODO PIÙ CORRETTO DI INFORMARE E SUGGERISCE A CONTE I TEMPI E LE MODALITÀ. NON È PIÙ UN SEMPLICE PORTAVOCE, È UNA SPECIE DI SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SENZA TITOLO, NÉ GIURAMENTI ALLA COSTITUZIONE. NON È PIÙ UN SEMPLICE PORTAVOCE, È UNA SPECIE DI SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SENZA TITOLO, NÉ GIURAMENTI ALLA COSTITUZIONE”
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
I CINESI CI RIPROVANO - ''IL VIRUS IN ITALIA PRIMA CHE DA NOI''. LA NOTIZIA DEL BIMBO POSITIVO AL CORONAVIRUS A NOVEMBRE 2019 SCATENA I CINESI A CUI NON PARE VERO DI POTER SCARICARE IL RUOLO DI UNTORI DEL MONDO SU QUALCUN ALTRO. SECONDO UNO SCIENZIATO DI PECHINO, GLI ESPERTI NON HANNO INIZIALMENTE CERCATO UNA FONTE STRANIERA ALL'EPIDEMIA DI WUHAN, FACENDO SFORZI PER TROVARE UN'ORIGINE ANIMALE. "MA NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA FONTE INTERNA''