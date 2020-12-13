DANDOLO LA DA’ PER PRIMA…LA NOTIZIA – DOGE FLASH: COME ANTICIPATO SU DAGOSPIA IL 25 OTTOBRE 2020 DA DANDOLO LA FREQUENTAZIONE TRA ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA AVEVA UNO SCOPO BEN PRECISO. IL DIRETTORE DEL GIORNALE E L’EX MAGISTRATO SONO STATI A STRETTO CONTATTO PER OLTRE 2 MESI. LA RAGIONE? UN LIBRO-BOMBA, A FIRMA DEL DIRETTORE SALLUSTI, IN CUI VERRANNO RACCOLTE LE CONFESSIONI DI PALAMARA CHE FARANNO TREMARE DIVERSI POTENTI…

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alessandro sallusti foto di bacco (1) alessandro sallusti foto di bacco (1) palamara palamara luca palamara luca palamara alberto dandolo alberto dandolo alberto dandolo alberto dandolo alessandro sallusti alessandro sallusti

 

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DAGOREPORT - A CHE PUNTO È LA NOTTE DEL GOVERNO? CONTE SI AVVIA A UNA VERIFICA, COSTRETTO NON DA RENZI MA DA ALMENO LA METÀ DEL PD. ALLA FINE MATTARELLA UN RIMPASTO PICCOLO PICCOLO (UN PAIO DI MINISTRI CHE DEVONO PERÒ DIMETTERSI) LO PUÒ CONCEDERE. IN CASO DI UN RIVOLGIMENTO PESANTE DELL’ESECUTIVO (VICE PREMIER E MINISTRI VARI), CONTE SI DEVE DIMETTERE, FA UN ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI PARTITI DELLA MAGGIORANZA E SI RIPRESENTA ALLE CAMERE - SE QUESTO NON SUCCEDE, IL CAPO DELLA STATO HA DUE STRADE…

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NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…

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