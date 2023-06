LA SIGNORA ROMANELLA FRESCA DI SEPARAZIONE NON HA DETTO CHE SI TROMBA DA 3 ANNI IL SUO PERSONAL TRAINER.

Alberto Dandolo per Dagospia

Versa nella totale disperazione per le ultime, note vicende russe, una notissima artista italiana vicina al cuore di Putin. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

Fermi tutti! Sapete chi è il mito erotico-artistico di Dimitry Utkin, il comandante neo-nazi della Brigata Wagner? Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri! Non ci sono più i nazisti di una volta!

Serena Bortone dovrà lasciare il pomeriggio di Rai1, sarà ricollocata su Rai3 nella fascia che fu di Massimo Gramellini. La giornalista è finita da mesi nel mirino di account fake o parodia, utilizzati in gruppo contro di lei. L'obiettivo? Danneggiarne la reputazione con analisi farlocche sugli ascolti e non solo. Chi ha manovrato contro la brava Serena? Ah non saperlo.

Come mai il noto dirigente Rai viene chiamato il direttore ombra? A far notizia è il legame strettissimo tra lui e un suo caro amico molto vicino alla Meloni. Cosa li unisce? Via al sondaggio!

Francescona Cipriani è da circa 2 mesi in viaggio di nozze con il suo amato marito, il ruspante imprenditore romagnolo che ha conquistato il suo cuore e il silicone della sua sesta di reggiseno! I due piccioncioni stanno copulando come ricci per avere un erede. Ma per ora è fumata bianca!

Dite a Elisabetta Canalis che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo.

Dite all’aitante ballerino che quando è a Napoli deve fare molta più attenzione a chi frequenta. I vicoli della città di Partenope mormorano... mormorano assai...

Marta Fascina, vedova morganatica del compianto Banana, ha deciso di cambiare look. Si sussurra che Federico Fashion style voglia mettere le mani sulla sua chioma…

