PUTIN È QUELLO CHE È MA LA COLPA DELL’INFLAZIONE GALOPPANTE NON È LA SUA - LA GENESI DELL’AUMENTO DEI PREZZI DERIVA IN PRIMIS DALLO CHOC CAUSATO DAL COVID E DALL’INCEPPAMENTO DELLA CATENA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI. E POI C’ENTRANO ANCHE LE POLITICHE TROPPO ESPANSIVE DECISE DALL’AMMINISTRAZIONE AMERICANA E DALLE BANCHE CENTRALI, CHE PER MESI CI HANNO RACCONTATO CHE IL FENOMENO ERA TEMPORANEO - LA CASA BIANCA TENTA DI USARE “MAD VLAD” COME CAPO ESPIATORIO, MA GLI AMERICANI NON SONO FESSI…