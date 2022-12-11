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DANDOLO VIDEO-FLASH! - BASTAVA VEDERE MESI FA L'IMITAZIONE DI MYRTA MERLINO DA PARTE DELLA MITOLOGICA BARBARA FORIA PER COMPRENDE IL DAGO SCOOP SULLA GIORNALISTA DE "LA 7" CON ANNESSI COMUNITATI SINDACALI – “FACCIO TUTTO IO, QUI NON NESSUNO BATTE CHIODO PRIMA O POI VOGLIO ANDARE PURE IN VACANZA CON MARCO MIO. IO TRASECOLO, SONO PAZZESCA…”-
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“ECCO IL VADEMECUM PER MONTARE, SENZA TRAPANO, L’OPPOSIZIONE IN TEMPI RAPIDI” – VIDEO: CROZZA SPERNACCHIA IL BUROCRATESE DI LETTA: “CON QUESTA BACCHETTA MAGICA E CON TRE PAROLE FARÒ CADERE IL GOVERNO: IMPROVVISATA INIQUA E INADEGUATA. AH NON È CADUTO? CI ABBIAMO MESSO SEI GIORNI PER TROVARE QUESTE PAROLE – FAREMO UN GRANDE MOBILITAZIONE IN PIAZZA A ROMA, MA NON VA PRESA ALLA LETTERA. PUÒ ESSERE CHE SIA…”
TIM TIM! KKR TORNA IN CAMPO PER GIOCARSI LA "PARTITA DELLA RETE" E VUOLE IL GOVERNO COME SOCIO - IL FONDO AMERICANO, GIÀ AZIONISTA DI FIBERCORP CHE UN ANNO FA ERA PRONTO A LANCIARE UN'OPA DA 33 MILIARDI SULL'INTERA TIM, SAREBBE DISPOSTO A RIPROVARCI MA CON UN'OFFERTA SOLO PER LA RETE NETCO E SOPRATTUTTO SOLO CON IL GOVERNO MELONI AL FIANCO - LE IPOTESI: SCISSIONE O OPA PARZIALE. IN BORSA IL TITOLO SALE FINO A +4%
CAFONALINO SANTO SUBITO – AL “LIBRACCIO” DI ROMA, SANTO VERSACE PRESENTA LA SUA BIOGRAFIA E PARLA DEL DOLORE PER LA MORTE DEL FRATELLO GIANNI, ASSASSINATO 25 ANNI FA A MIAMI, DELL’ABITO CON LE SPILLE DI ELIZABETH HURLEY E DELL’AMICIZIA CON LADY DIANA – AVVISTATE UNA BOMBASTICA ALBA PARIETTI E UNA MATILDE BRANDI IN VERSIONE SADO-MASO-FETISH, RENATO BRUNETTA E LUCA BARBARESCHI, IL BALLERINO GABRIEL GARKO E… - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL TUMORE ALLA VESCICA È IL QUARTO PIÙ DIFFUSO DOPO I 50 ANNI, MA GLI ITALIANI NON LO CONOSCONO O LO SOTTOVALUTANO – PREVENIRLO È POSSIBILE, CON UNA DIAGNOSI EFFICACE – UN SONDAGGIO RIVELA CHE SEI INTERVISTATI SU DIECI NON HANNO MAI SEGNALATO CAMPANELLI D'ALLARME AL PROPRIO MEDICO – A RISCHIARE DI PIU’ SONO I FUMATORI E CHI ESAGERA CON L’ALCOL. ECCO COSA C'È DA SAPERE