DANDOLO VIDEO-FLASH! - BASTAVA VEDERE MESI FA L'IMITAZIONE DI MYRTA MERLINO DA PARTE DELLA MITOLOGICA BARBARA FORIA PER COMPRENDE IL DAGO SCOOP SULLA GIORNALISTA DE "LA 7" CON ANNESSI COMUNITATI SINDACALI – “FACCIO TUTTO IO, QUI NON NESSUNO BATTE CHIODO PRIMA O POI VOGLIO ANDARE PURE IN VACANZA CON MARCO MIO. IO TRASECOLO, SONO PAZZESCA…”

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