DANDOLO VIDEO-FLASH - FERMI TUTTI! APPELLO ACCORATO (CAUSA VIRUS) A LADY GAGA DAL SUO CUGINO SICILIANO TONY GERMANOTTA: “TI PREGO DI AIUTARE LA TUA SICILIA E TUTTA LA TUA NAZIONE CON UN SOSTEGNO CONCRETO. IL TUO PAESE È ALLO STREMO" - E POI L'AFFONDO CONTRO "LA MALGY": "FAI ATTENZIONE! QUI C'E' UN CANTAUTORE CHE SI CHIAMA CRISTIANO MALGIOGLIO CHE STA USANDO IL NOSTRO COGNOME A FINI PUBBLICITARI. DICE DI ESSERE UN NOSTRO PARENTE, OSSIA TUO CUGINO. PRENDI PRIVVEDIMENTI" - VIDEO

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IL VIDEO APPELLO DI ANTONINO "TONY" GERMANOTTA ALLA CUGINA LADY GAGA

ANTONINO GERMANOTTA 2 ANTONINO GERMANOTTA 2 ANTONINO GERMANOTTA ANTONINO GERMANOTTA

ANTONINO GERMANOTTA

Lady Gaga nota anche come Stefani Joanne Angelina Germanotta Lady Gaga nota anche come Stefani Joanne Angelina Germanotta SORELLE FAMOSE NATALIE GERMANOTTA SORELLA DI LADY GAGA SORELLE FAMOSE NATALIE GERMANOTTA SORELLA DI LADY GAGA MTV VIDEO MUSIC AWARDS LADY GAGA CON IL PADRE JOE GERMANOTTA MTV VIDEO MUSIC AWARDS LADY GAGA CON IL PADRE JOE GERMANOTTA ANTONINO GERMANOTTA 4 ANTONINO GERMANOTTA 4

 

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