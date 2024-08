31 ago 2024 18:18

DANDOLO VIDEO FLASH: MALGIOGLIO MEJO DI MADONNA! UN VIDEO METTE INSIEME I DUE BAGNI DI FOLLA PER LA MITOLOGICA MALGY E PER LA NONNINA DEL POP MADONNA. SE LA CICCONE INDOSSAVA UN FOULARD PER COPRIRE I SUOI ZIGOMI "RINFORZATI", MALGIOGLIO MOSTRAVA IL SUO GIOVANE VOLTO "LEVIGATO" INDOSSANDO SOLO UN CAPPELLO. COSA AVEVANO IN COMUNE? GLI OCCHIALI SCURI PER COPRIRE, SECONDO I PIÙ MALIZIOSI, LE ZAMPETTE DI GALLINA...