DANDOLO VIDEO FLASH! – L’ORLANDO FURIOSA: LA MITOLOGICA STEFANIA, CHE RIMARRÀ NELLA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA PER IL CAPOLAVORO “A TROIA”, È L’UNICA VERA STAR DEL “GRANDE FRATELLO VIP”. IL SUO SEGRETO? UN “MIRACOLOSO” RIMEDIO CHIMICO CHE HA RIVELATO LEI STESSA ALLA FEDELE AMICA TOMMASINA ZORZI – I VIDEO STRACULT SONO DIVENTATI VIRALI IN RETE

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#moodofthenight? #remedios @dagocafonal @trash_italiano

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#iodopoiltgdellanotte #mitologica #remédios @stefaniaorlando1 #redzone ??? NUOVO VIDEO CULT @dagocafonal @trash_italiano

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#oggiACRUDO #sinremedios ? #moodoftheday #aCRUDO @dagocafonal @stefaniaorlando1 @trash_italiano NUOVO VIDEO STRACULT

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