CONTE? NON CONTA! - MASSIMO GIANNINI DOMANDA: ‘’QUASI TUTTI I CAPI DI STATO E DI GOVERNO HANNO TELEFONATO A BIDEN. NON RISULTA CHE LEI LO ABBIA FATTO, O SBAGLIO?’’ – LA SUPERCAZZOLA DI GIUSEPPI: “NO, NON HO ANCORA SENTITO IL PRESIDENTE ELETTO, CONFIDO DI FARLO NELLE PROSSIME ORE. MA NON FACCIAMO I PROVINCIALI, LA CORSA A CHI TELEFONA PRIMA È INUTILE” – LA REALTÀ È CHE BIDEN HA INTERESSE A PARLARE CON I GRANDI DEL MONDO (MERKEL, MACRON, JOHNSON) NON CON UN PREMIER PER CASO, GIA' RAGAZZO POM PON DI TRUMP…