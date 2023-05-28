DANDOLO-VIDEO-FLASH! PATRIZIA GROPPELLI PUBBLICA SU INSTAGRAM UN VIDEO SULLA TRANSUMANZA. MA LA VERA "TRANSUMANZA" SARA’ QUELLA DEL SUO COMPAGNO ALESSANDRO SALLUSTI DA "LIBERO" AL “GIORNALE” (COME DAGO-DIXIT). L'AMORALE DELLA FAVA? ALLA FINE PIU’ CHE DI PECORE E’ SEMPRE UNA QUESTIONE DI PECORINE… - VIDEO

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