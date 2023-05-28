SALLUSTI GROPPELLI ALESSANDRO SALLUSTI PATRIZIA GROPPELLI PATRIZIA GROPPELLI ALESSANDRO SALLUSTI transumanza video patrizia groppelli
DANDOLO-VIDEO-FLASH! PATRIZIA GROPPELLI PUBBLICA SU INSTAGRAM UN VIDEO SULLA TRANSUMANZA. MA LA VERA "TRANSUMANZA" SARA’ QUELLA DEL SUO COMPAGNO ALESSANDRO SALLUSTI DA "LIBERO" AL “GIORNALE” (COME DAGO-DIXIT). L'AMORALE DELLA FAVA? ALLA FINE PIU’ CHE DI PECORE E’ SEMPRE UNA QUESTIONE DI PECORINE… - VIDEO-
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SE TUTTO VA BENE, SIAMO ROVINATI – L’INFLAZIONE ALLE STELLE STA DURANDO PIÙ DEL PREVISTO E L’ECONOMIA ITALIANA NE RISENTE. DOPO COMMISSIONE UE, BANKITALIA E FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, CONFINDUSTRIA METTE IL CARICO DA 90: L’ECONOMIA ITALIANA STA CRESCENDO A RITMI INFERIORI A QUANTO PREVISTO (E SE IL GOVERNO NON SI SBRIGA CON IL PNRR ANDRÀ PERFINO PEGGIO) – I DATI EUROSTAT PARLANO CHIARO: NEL 2023 LE ATTIVITÀ CHE HANNO DICHIARATO BANCAROTTA SONO AUMENTATE DEL 2,6%
UNA SERATA STELLATA PER LA FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA – ALLA FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA DI MILANO SI SONO ATTOVAGLIATI PER GUSTARE LE PRIMIZIE DEI TRE CHEF STELLATI (CRISTINA BOWERMAN, ANTONIO GUIDA E VIVIANA VARESE) IMPRENDITORI, POLITICI E GIORNALISTI. AVVISTATI PETER GOMEZ, GIULI, DE BELLIS, BELPIETRO, TAMBURINI E LA MINISTRA LOCATELLI…
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
UDITE, UDITE! - TRA INQUINAMENTO ACUSTICO, AURICOLARI E CUFFIE, I GIOVANI SONO I PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO DI AVERE PROBLEMI ALL'UDITO - L'OTORINO: "RACCOMANDO DI SEGUIRE LA SEMPLICE REGOLA DEL 60/60, OVVERO TIENI IL VOLUME AL MASSIMO AL 60 PER CENTO E ASCOLTA LA MUSICA PER NON PIÙ DI 60 MINUTI. ALTRA REGOLA SEMPLICE È QUELLA DI PREFERIRE LE CUFFIE AGLI AURICOLARI IN QUANTO..."