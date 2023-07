18 lug 2023 13:13

PER DE BENEDETTI C’È ANCORA “DOMANI” – L’INGEGNERE HA DECISO DI RICAPITALIZZARE LA SOCIETÀ CHE EDITA IL QUOTIDIANO DIRETTO DA EMILIANO FITTIPALDI. LE SOCIETÀ “ROMED” E “ROMED INTERNATIONAL” HANNO SOTTOSCRITTO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 6 MILIONI DI EURO, CHE SI AGGIUNGONO AI 10 DECISI IN PARTENZA (ANCHE SE VERSATI PER 8,3 MILIONI) – L’OBIETTIVO È SPINGERE SULLA “TRASFORMAZIONE DIGITALE”, FRASE CHE SEMPRA PRELUDERE ALL’ABBANDONO DELL’EDIZIONE DI CARTA…