9 ott 2024 18:54

LA DEA NON È PIÙ BENDATA – COME DAGO-DIXIT, DA QUANDO “AFFARI TUOI” È CONDOTTO DA STEFANO DE MARTINO SI VINCE IL DOPPIO: IN POCO PIÙ DI UN MESE DALL’INIZIO DELLA STAGIONE I CONCORRENTI SI SONO AGGIUDICATI IN TOTALE OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO IN GETTONI D’ORO – “STRANAMENTE” DA DUE SETTIMANE, ESATTAMENTE DA QUANDO AMADEUS È SBARCATO SUL NOVE CON “CHISSÀ” CHI È”, SI È REGISTRATA UN’IMPENNATA DI VINCITE: IN QUINDICI PUNTATE SONO STATI VINTI QUASI UN MILIONE DI EURO E…