Nella serata di ieri, giovedì 14 maggio 2020, su Rai1 la quarta puntata di Vivi e lascia Vivere ha conquistato 6.572.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 in prima visione Una festa esagerata ha raccolto davanti al video 2.336.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 l’esordio di Poco di Tanto ha interessato 970.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Hunger Games – La ragazza di fuoco ha intrattenuto 1.480.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Nemico pubblico ha raccolto 1.178.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.727.000 spettatori con l’8.3%. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.164.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Agente 007 – Il domani non muore mai segna 552.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Prima o poi mi sposo è seguito da 438.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Cop Car è visto da 499.000 spettatori (1.8%). Su Iris Poseidon arriva a 476.000 spettatori (1.7%). Su La5 Sex and the City 2 piace a 313.000 spettatori pari all’1.2%.

Access Prime Time

Amadeus in replica allunga su Striscia.

Su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.431.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.756.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.278.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 CSI 6 ha registrato 1.263.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Palestre di Vita interessa 768.000 spettatori (3%), mentre Un Posto al Sole in replica è seguito da 849.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.495.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.781.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.243.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 779.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Tempesta d’Amore sfiora il milione (4%).

Su Rai1 la L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.683.000 spettatori pari al 17.4%, mentre L’Eredità è vista da 4.153.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.264.000 spettatori (15.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.451.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 Blue Bloods ha convinto 926.000 spettatori (5.3%), mentre Instinct 2 ha raccolto 1.123.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 il primo episodio di The OC 2 è visto da 418.000 spettatori (2.3%) e il secondo episodio da 689.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.435.000 spettatori pari al 16.4%, mentre Blob segna 1.048.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 920.000 spettatori (4%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 152.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 360.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Sono le Venti interessa 223.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader.

Su Rai1 la Santa Messa delle 7.00 è seguita da 1.386.000 spettatori con uno share del 24.5%; Unomattina dà il buongiorno a 1.042.000 spettatori (15.5%); Storie Italiane ha ottenuto 888.000 spettatori (13%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.214.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte, 1.143.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte e 1.124.000 spettatori pari al 16% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 94.000 spettatori con l’1.4%.

Su Italia1 il primo episodio di Person of Interest ottiene un ascolto di 91.000 spettatori (1.3%) e il secondo episodio di 143.000 spettatori (2%). Su Rai3 Agorà convince 675.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione a 705.000 e il 10.1%). A seguire Mi Manda Raitre segna 476.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Carabinieri 4 ha raccolto 265.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 256.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 281.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri al ribasso.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.056.000 spettatori con il 12.1%; Linea Verde Life ha raccolto 1.597.000 spettatori (10.1%). Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.599.000 spettatori con il 14.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 351.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 799.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte. Su Italia 1 Upgrade in Famiglia piace a 241.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.062.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 529.000 spettatori (6.8%); Quante Storie convince 935.000 spettatori (5.7%); Passato e Presente incolla 754.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 213.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 354.000 spettatori con il 2.4% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire Detective in Corsia conquista 542.000 spettatori (3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 520.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte, 723.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata Oggi e 746.000 spettatori con il 4.2% nella terza parte denominata Ore 13.

Daytime Pomeriggio

Balivo sotto il 10%.

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto compagnia a 1.628.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 1.362.000 spettatori (10%) nella seconda parte. A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.286.000 spettatori (10.5%); La Vita in Diretta è seguita da 1.667.000 spettatori con il 14% (presentazione a 1.314.000 e l’11.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.892.000 spettatori con il 15.8%; Una Vita ha convinto 2.636.000 spettatori con il 16%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.845.000 spettatori con il 20.4%; Il Segreto ha ottenuto 2.083.000 spettatori con il 18.2%.

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.757.000 spettatori pari al 15.6% nella prima parte, 1.745.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte e 1.788.000 spettatori pari al 13.2% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 537.000 spettatori (3.6%), mentre Il Nostro Amico Kalle 4 piace a 463.000 spettatori (4%) e Diario di Casa interessa 335.000 spettatori (3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.193.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 1.197.000 spettatori (7%) nel secondo episodio e 1.047.000 spettatori (6.6%) nel terzo episodio; I Griffin sigla 716.000 spettatori (4.9%).

A seguire l’ultimo episodio della quinta stagione di Big Bang Theory segna 528.000 spettatori (4%), mentre il primo episodio della sesta stagione piace a 475.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.677.000 spettatori (20.9%); Geo è seguito da 1.085.000 spettatori con il 9% (Aspettando Geo a 759.000 e il 6.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 761.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Tagadà è visto da 547.000 spettatori (4.1%), mentre Tagadoc ha interessato 206.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 218.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Vespa domina (grazie anche al traino di Vivi e lascia Vivere).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.634.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Canale5 Giochi di potere ha totalizzato una media di 649.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai2 Revolution – Storie dal Futuro segna 427.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Childhood’s End è visto da 538.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 411.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Pagine per un omicidio è stato scelto da 232.000 spettatori (4.1%). Su La7 TgLa7 informa 217.00 spettatori (3.3%). Su Tv8 Phelam 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana arriva a 263.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Baciati dalla sfortuna è visto da 323.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

Ore 13.30 4.242.000 (22.6%)

Ore 20.00 5.939.000 (24.3%)

Ore 13.00 2.552.000 (14.6%)

Ore 20.30 2.087.000 (7.9%)

Ore 14.25 2.375.000 (14.7%)

Ore 19.00 2.382.000 (13.6%)

Ore 13.00 3.707.000 (20.8%)

Ore 20.00 5.010.000 (20.2%)

Ore 12.25 1.895.000 (13.2%)

Ore 18.30 881.000 (6.4%)

Ore 12.00 466.000 (4.1%)

Ore 18.55 724.000 (4.1%)

Ore 13.30 865.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.420.000 (5.8%)