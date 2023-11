8 nov 2023 17:00

DELICATISSIMA! LA RICONOSCETE DALLE SOPRACCIGLIA TATUATE? DAGOSPIA L’HA BECCATA ATTOVAGLIATA IN UN BAR DI PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA MENTRE CHIACCHIERAVA AMABILMENTE INFAGOTTATA IN UN CAPPOTTONE CHE NON RENDEVA GIUSTIZIA ALLE SUE CURVACEE FORME - RECENTEMENTE HA FATTO PACE CON UN NOTO PARRUCCHIERE – DI LEI QUALCUNO DISSE CHE “PULSAVA COME UN’ANGUILLA” (…E ANCORA PULSA!)