18 lug 2023 19:08

IL DELITTO NON PAGA, BERLUSCONI SI’! COME DAGO-DIXIT LA BERLINGUER HA STRAPPATO A PIER SILVIO UN CONTRATTONE DA DIRETTORE DI TELEGIORNALE (UNA CIFRA INTORNA A 600MILA EURO, IL DOPPIO DI CIO' CHE INTASCAVA DALLA RAI DOVE NON POTEVA SUPERARE IL TETTO DI 240 MILA €) - BIANCHINA HA FATTO ASSUMERE DA MEDIASET A TEMPO INDETERMINATO DUE COLLABORATRICI. IL NUOVO TALK ANDRÀ IN ONDA IL MARTEDÌ SERA, COME ACCADEVA IN RAI. BERLINGUER AVRÀ ANCHE UNO SPAZIO QUOTIDIANO IN ACCESS PRIME TIME, IN ALTERNANZA CON PORRO….