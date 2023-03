DA DETECTIVE IN TV A ACCUSATO DI UN VERO DELITTO: LA TRISTE PARABOLA DI ROBERT BLAKE – L’ATTORE, SCOMPARSO DUE GIORNI FA A 89 ANNI, EBBE LA CARRIERA ROVINATA PER IL CASO DELLA MOGLIE UCCISA NEL 2001 - LA DONNA, SPOSATA DA SEI MESI, FU UCCISA DA DUE COLPI DI PISTOLA SPARATI A BRUCIAPELO DOPO AVER CENATO AL RISTORANTE CON L'ATTORE: LUI FU SUBITO ACCUSATO DI AVERLA UCCISA E DOPO AVER TRASCORSO UN ANNO IN PRIGIONE, FU ASSOLTO – IL COLPO DI SCENA AL PROCESSO, DOVE VENNE RIVELATA LA VERA IDENTITÀ DELLA DONNA...

robert blake nel 2020

Estratto dell’articolo di Gl. S. per “il Messaggero”

Assassino e detective sullo schermo, accusato dell'omicidio della moglie (e poi assolto) nella realtà: è morto a 89 anni Robert Blake, l'attore americano [...] aveva girato una quarantina di film [...] e ricevuto un premio Emmy e un Golden Globe prima che la sua lanciatissima carriera si arrestasse la notte in cui sua moglie Bonnie Lee Blakely venne assassinata.

humphrey bogart robert blake the treasure of the sierra madre

IL DELITTO

Era il 4 maggio 2001 e la donna, sposata con Blake da sei mesi, fu colpita a morte in auto da due colpi di pistola sparati a bruciapelo dopo aver cenato al ristorante con l'attore. Lui venne subito incolpato di averla uccisa [...] Venne tuttavia condannato e quasi quattro anni dopo, dopo averne trascorso uno in prigione, fu assolto non solo dall'accusa di aver assassinato la moglie ma anche da quella di aver ingaggiato una ex controfigura (i[...]) per togliere di mezzo la donna.

LA BANCAROTTA

bonny lee bakley

Di lei, al processo venne rivelata la vera identità: era una truffatrice navigata che aveva una decina di pseudonimi e si era sposata ben 10 volte. Blake l'aveva impalmata nel 2000 dopo aver ottenuto la certezza, attraverso il test del dna, che la figlia avuta dalla donna fosse sua. L'assoluzione non salvò tuttavia l'attore dal pagare in sede civile 30 milioni di dollari ai 4 figli della moglie. Nel 2006 Blake dichiarò bancarotta e non recitò mai più.

robert blake robert blake e bill elliott marshal of laredo robert bobby blake mistery man in strade perdute robert blake money train robert bobby blake nel 2004 robert bobby blake nel film mokey robert bobby blake 2 robert bobby blake. robert bobby blake robert bobby blake mistery man in strade perdute robert blake a sangue freddo. 1 robert bobby blake. robert blake baretta robert blake a sangue freddo.