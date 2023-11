DIACO, UNA NE DICE, CENTO NE SBAGLIA – NUOVA CLAMOROSA GAFFE DEL CONDUTTORE DI “BELLAMA’”: CHIAMA UN APPLAUSO ALLA MEMORIA DEL CANTANTE UMBERTO BALSAMO, DANDOLO PER MORTO, MENTRE QUELLO È VIVO E VEGETO - ALMENO QUESTA VOLTA, NON HA FATTO IL “MAESTRINO”, COME GLI AVEVA RIMPROVERATO ALDA D’EUSANIO, E DOPO LO SCIVOLONE, SI È SCUSATO MOSTRANDOSI CONTRITO DALLA SUA CAMERETTA – IL PRECEDENTE “AL ROVESCIO” DI FRANCESCA MICHIELIN E IVAN GRAZIANI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

“Facciamo un applauso ad Umberto Balsamo, alla sua memoria“. Erroraccio di Pierluigi Diaco ieri pomeriggio a BellaMa’. Nel corso della rubrica di Manuela Villa, il conduttore del talk pomeridiano di Rai2 ha infatti voluto dedicare un particolare applauso al vivo e vegeto Umberto Balsamo, dando per scontata la sua morte. ‘Scivolone’ che ha costretto Diaco a scusarsi, stamattina, via social […]

“Ciao a tutti, questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso, durante la rubrica di Manuela Villa ‘Canta con Me’, in sua memoria.

Ho commesso un gravissimo errore, di cui mi sono scusato con lui e di cui mi scuserò con il pubblico, lunedì nella diretta […]’”, ha detto Diaco sugli account social ufficiali di Rai2, proseguendo con il suo discorso:

“Balsamo […] è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia […]”.

Errore, quello di Diaco, che nessuno ha corretto in diretta, nemmeno Manuela Villa, accompagnato da una piccola introduzione. “Hai scelto un brano popolarissimo di Umberto Balsamo, che molti della generazione z ovviamente non conoscevano. (…) No, il brano sì, l’autore no: dite la verità. Bravissimo, anzi facciamo un applauso ad Umberto Balsamo, alla sua memoria”.

Dono state le parole esatte rivolte a Manuela Villa di Diaco che, al pari dei concorrenti della generazione z, ha dimostrato di non conoscere benissimo Balsamo […]. […] per una volta non ha fatto l’insegnantino, come gli ha recriminato Alda D’Eusanio qualche settimana fa, e la gaffe commessa ricorda quella in cui è inciampata, giovedì scorso, Francesca Michielin ad X Factor, che ha chiesto a Colapesce e Dimartino lumi su quanto fosse stato bello collaborare con Ivan Graziani ’scordandosi’ della morte dell’artista avvenuta nel 1997.

