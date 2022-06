17 giu 2022 13:54

DIBBA VA IN RUSSIA. IL PROBLEMA E’ CHE POI TORNA! ALESSANDRO DI BATTISTA PARTIRA’ NELLE PROSSIME ORE E ANNUNCIA DI AVER GIA' AVVERTITO SERVIZI E AMBASCIATA PER IL SUO VIAGGIO. “ANDRO’ NELLA RUSSIA PIÙ PROFONDA, PER SENTIRE COSA PENSANO. SCRIVERO’ UN REPORTAGE E GIRERÒ UN DOCUMENTARIO” – A ISPIRARLO LE CRONACHE DEL CORRISPONDENTE RAI MARC INNARO (A DI BATTI', MA 'NDO VAI? STATTE ALLA CASA)