DICE CHE ERA UN BELL'UOMO E VENIVA DA…PIETRELCINA – LUCIO DALLA FACEVA CREDERE CHE IL SUO VERO PADRE FOSSE NIENTEMENO CHE PADRE PIO. IL LIBRO DI ASSANTE E CASTALDO SUL CANTANTE: "UN GIORNO DEL 1963, QUEL JAZZISTA UN PO' NANO, TROPPO PELOSO, CON UNA VOCE CHE NON SI POTEVA SENTIRE, ATTIRÒ L'ATTENZIONE DI GINO PAOLI CHE DECISE DI FARNE UNA STAR..." - PREMIAZIONI, RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E SPETTACOLI IN TV: OGGI 4 MARZO UNA RAFFICA DI EVENTI PER L'ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI DALLA

Il 4 marzo è il Natale di Lucio Dalla.

padre pio lucio dalla

(...) L’eco attorno alla data di nascita di Lucio continua a risuonare in tutto il Paese come il grande ricordo di un artista la cui musica non è mai venuta meno.

Anzi. È nel cuore di tutti. A partire da quelli del suo mondo fatto di colleghi cantautori, trasformisti pittori, come Dario Ballantini che nel suo spettacolo Da Balla a Dalla proietta alla fine la mutazione del suo volto in quello di Lucio, dipinto quasi iperrealista ospitato anche nelle mostre ufficiali in ricordo dell’autore di Caruso.

Il carrozzone musicale è partito da Milano dove ieri al Teatro Bello è tornato in scena lo spettacolo Lucio c’è, un progetto di concerto-racconto curato dallo storico collaboratore di Dalla, Marcello Balestra, già direttore artistico della Warner, ponto a primavera a diventare anche un libro grazie alle testimonianze raccolte nello spettacolo.

LUCIO DALLA 1

Bologna è ovviamente l’epicentro che stasera vedrà impegnati più teatri cittadini intenti a festeggiare il compleanno di Dalla.

Al Celebrazioni si terrà la seconda edizione di Ciao-Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, occasione unica nelle quale premiare gli artisti che hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera di Dalla.

DALLAMERICACARUSO LUCIO DALLA

La serata sarà condotta dalla cantautrice Nina Zilli, andrà successivamente in onda con uno speciale Tv il 6 aprile in seconda serata su Rai 1 e Radio2. Sul palco si alterneranno i vincitori dei Ballerini Dalla 2024: Pinguini Tattici Nucleari, Daniela Pes e Calcutta, Madame premiata per il brano Il bene nel male, Brunori Sas e Walter Veltroni per il film evento Dallamericaruso. Il concerto perduto.

Sempre a Bologna, al Teatro del Navile, concerto evento quasi tutto al femminile quello organizzato dal Mei (Meeting etichette indipendenti), condotto da Giordano Sangiorgi con Pierdavide Carone, ultimo artista a duettare con Lucio a Sanremo 2012 nel brano Nanì.

Agli ospiti, tra i quali il giornalista Marino Bartoletti, sarà consegnato il premio Stelle sotto casa di Lucio prima che un ensemble di artiste, capitanate dalla cantautrice e performe Roberta Giallo, presenterà il progetto di valorizzazione in musica dei testi di Paola Pallottino, la grande autrice della storica 4 marzo 1943.

