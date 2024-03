UNA DIETA A BASE DI VODKA E COCAINA, I FESTINI DI SESSO E IL FUCILE PUNTATO IN FACCIA AL FRATELLO: LA VITA PAZZA DI DUFF MCKAGAN, IL BASSISTA DEI GUNS N′ ROSES - BARBARA COSTA: “DUFF È L’ULTIMO A INCONTRARE KURT COBAIN VIVO, IL 31 MARZO 1994, SULLO STESSO AEREO PER SEATTLE. KURT IN FUGA DAL REHAB, DUFF PREDA DEI SUOI DEMONI, SEDUTI ACCANTO. DUFF, QUANDO POCHI GIORNI DOPO GLI TELEFONANO IL SUICIDIO DI KURT, È TALMENTE BOLLITO CHE NON LO CAPISCE. DUFF È A POCHI GIORNI DALLA SUA, DI FINE: SI SVEGLIA E NON RIESCE AD ALZARSI DAL LETTO PERCHE’…” - LA NUOVA EDIZIONE DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA

Barbara Costa per Dagospia

duff e susan terza moglie

Chi sono i Guns N′ Roses? Sono un gruppo rock micidiale. E che significa Guns N′ Roses? Ma quali Pistole e Rose, cazz*te, Guns N′ Roses sta per: “I peggiori str*nzi ubriaconi e dannati figli di p*ttana più strafatti in cui imbattersi!”. E io ai Guns mi inchino e do i dovuti crediti: tale definizione è di Duff McKagan, il bassista dei GN′R, se non pure “re delle birre, visconte della vodka, conte della coca, ed emerito c*glione”.

duff e slash 1

Duff se lo rimprovera da sé, e ce lo racconta in "It’s So Easy… e Altre Bugie", la sua frastornante autobiografia che torna in nuova edizione per Il Castello Editore. Chiunque voglia immergersi nel sex, drugs n′ rock e nel suo grado più allucinato, strippato, sconvolto, si lasci guidare da Duff: ce ne sono pochi crudeli e sinceri come lui. Forse nessuno.

duff e slash 2

E allora: come si vive da rockstar bassista milionaria di una band che, dopo essersi fatta il c*lo a lungo e in maniera impressionante, da un pubblico di 3 persone arriva a stipare stadi in tutto il mondo e a mettere più album primi in classifica? Te la vivi da “devastato in modo f*ttuto!!!!!”. Tenendo presente che la dieta quotidiana di Duff nei Guns è composta da “vodka-cocaina-vodka-cocaina”, non ci sono limiti perché nessuno ti dà limiti.

duff izzy slash

Tantomeno te li dai da solo. Non te li dai se non usi mai il preservativo, e per fortuna ti becchi "solo" litri di scolo, tu che “lo scolo la prima volta l’ho preso la prima volta che ho fatto sesso!!!”. E se da Guns hai ogni medico a disposizione, da pre-Guns “che te ne fai di ricetta e assicurazione sanitaria, se l’antibiotico lo trovi nei negozi per animali?”.

I limiti non li hai se il tuo migliore amico è il tuo spacciatore, a cui dai “le chiavi di casa e un duplicato della mia carta di credito. Mi scriveva false ricevute per false strumentazioni e istallazioni elettroniche: le spiegazioni da offrire ai miei contabili sui miei continui prelievi per la droga”. Non hai limiti se “bevo 2 litri di vodka al giorno”, se ogni notte è un vortice di feste e sesso, e se devasti “gli hotel come un animale”, e ti sposi una modella di Penthouse, Linda Johnson, e non te lo ricordi!!!

axl duff slash anni 90

“Mi pare sia avvenuto in barca… cerimonia a base di coca e sconcezze. I comandanti delle navi possono sposare la gente, giusto? Il fatto che potessi farmi, davanti a Linda, e lei con me, era la sostanza del nostro rapporto”. E chissà se Linda lo ha mai saputo, che tu, Duff, andavi “con le escort, ma in ogni caso non sempre ci facevo sesso, spesso le pagavo per farmi portare la roba: ogni p*ttana ha il suo p*ppone, che ha i suoi contatti…”.

Quando si tocca il baratro? Quando “non mi ricordo d’aver suonato a Praga: sono a conoscenza di esserci stato solo dal timbro del mio passaporto”. Quando “ho puntato il fucile in faccia a mio fratello, abitava con me, rientrava da lavoro, io pensavo fosse un ladro”, o quando, il fucile, te lo sei puntato in bocca tu?

duff mckagan 3

O lo sprofondo è che “piscio, e mi fanno da paura male i reni”, peggio, “c*go sangue”, e vomiti “sangue nella baita di Tommy Lee”, perdi i capelli a ciocche, hai il naso ustionato dalla cocaina, e sul viso e sul collo ti spuntano pustole. Ti fasci le mani perché, per alcool e droghe, “la pelle lì mi si sgretola”. Forse il vero abisso lo scorgi “quando sul palco smetto di suonare, devo farmi una striscia dietro l’ampli”, o quando, “non riesco più a suonare… non riesco a muovere il plettro”, e svieni.

duff mckagan casa

È questo il baratro? No, non abbastanza. È vero che Duff è l’ultimo a incontrare Kurt Cobain vivo, il 31 marzo 1994, tutt’e due al LAX, sullo stesso aereo per Seattle. Kurt in fuga dal rehab, Duff preda dei suoi demoni, seduti accanto, “io nel mio inferno, lui nel suo”, e Duff, quando pochi giorni dopo gli telefonano il suicidio di Kurt, è talmente bollito che non lo capisce. Duff è a pochi giorni dalla sua, di fine: un mese esatto dopo la morte di Kurt, Duff si sveglia e non riesce ad alzarsi dal letto, a muoversi in nessun modo. Sente “fitte lancinanti dappertutto”.

duff mckagan 1

Scolarsi “20 bottiglie di vino al giorno, e tutti i giorni” (ha appena mollato vodka e coca, fuori di testa dopo aver visto la moglie del suo pusher, incinta, sniffare) a Duff… gli fa scoppiare il pancreas! Boom, spappolato, con gli enzimi a spasso per gli altri organi. Mentre lui rantola “uccidetemi, uccidetemi”, i medici, con dio, o la sorte, o chi sa che, lo salvano dalla morte, dal trapianto, e dalla dialisi. Eccolo, il punto di non ritorno. Pregare “uccidetemi!”, e vivere.

duff mckagan 2

Con un pancreas scoppiato eppur salvato, “mangio pesce e verdura, e sto da solo”, per un anno, di più, senza amici, “senza sesso”. Solo, col cane, e i libri. Settimane e settimane in cui sai a malapena il tuo nome. E hai paura, perché “non ho mai suonato da sobrio”, ma, se è per questo, Duff, tu non sei “mai uscito con un amico, né con una donna, da sobrio”.

Rivedere una persona, da sobrio, e da pulito, “significa incontrarla per la prima volta”.

È stato Duff a ricomporre i Guns N′ Roses. Se oggi ancora suonano insieme, rollando milioni a tour, è merito suo. E della sua laurea in Economia! Duff non ha parlato con Axl per 13 anni. Non una parola. Devi andare all’inferno se vuoi affrontare il diavolo.

