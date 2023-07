DIETRO A UNA GRANDE ROCKSTAR, C’È SEMPRE UNA GRANDE CHITARRA – ALCUNE CHITARRE SONO FAMOSE TANTO QUANTO I MUSICISTI CHE LE SUONANO: MERITO ANCHE DEI DUE LEGGENDARI MARCHI, LA GIBSON CON LA “LES PAUL” E LA “SG” (ANCHE CONOSCIUTA COME IL “DIAVOLETTO”) E LA FENDER, CHE HA CREATO LA “STRATOCASTER”, LA CHITARRA ELETTRICA PIÙ VENDUTA E IMITATA NELLA STORIA – BRUCE SPRINGSTEEN: “CI SONO DUE TIPI DI PERSONE AL MONDO. QUELLI CHE SUONANO STRATOCASTER E QUELLI CHE…”

elvis martin d28

1 - A OGNUNO LA SUA ECCO LE CHITARRE CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL ROCK

Estratto dell’articolo di Seba Pezzani per “il Giornale”

È lo strumento del rock, un oggetto quasi feticistico senza il quale oggi non sarebbe concepibile l’iconografia che accompagna questo genere musicale dalla culla. […] E dire che la chitarra è uno degli strumenti più afoni nonché uno dei più ostici da suonare: non le premesse migliori per farne quell’icona assoluta intorno alla quale si sono costruite le sorti della musica moderna. Ma che significa strumento afono? Fondamentalmente poco sonoro, dal volume basso rispetto agli altri strumenti.

pickup charlie christian

Una chitarra acustica non avrebbe certo potuto competere con batteria, ottoni, contrabbasso e pianoforte. Così, nei primi anni Trenta, negli USA alcuni produttori di chitarre si industriarono per ovviare a tale limite congenito. […] nel 1936 Gibson introdusse con successo i primi strumenti dotati di “pickup”, un microfono integrato in grado di riequilibrare i giochi tra la sei corde e i compagni di orchestra: la Gibson ES-150 vantava un pickup “Charlie Christian”, intitolato al chitarrista di colore dalla vita breve e travagliata che, di fatto, per primo saltò il fossato dell’elettrificazione, suonando al fianco di Benny Goodman.

[…]

prince fender telecaster

Ma fu grazie a un’intuizione di Leo Fender, il fondatore dell’altro marchio leggendario di chitarre made in USA, che nacque la prima “solid body”, la prima chitarra elettrica a essere concepita come tale e a non poter, di fatto, che essere suonata attraverso un sistema di amplificazione. Sappiamo tutti che a Leo Fender si deve la creazione della Stratocaster – la chitarra elettrica più venduta e imitata nella storia – e della Telecaster, ma fu l’Esquire ad anticipare quest’ultima.

slash gibson les paul

[…] Gibson, naturalmente, non rimase con le mani in mano e, per mettersi al pari, si avvalse della consulenza del maestro della 6 corde Les Paul, insieme al quale sviluppò lo strumento mitico che ancor oggi porta il suo nome e che ha attraversato generazioni di chitarristi rock senza mai perdere smalto.

La chitarra è un po’ come una bella donna, vi sarà capitato di sentir dire: un amore intenso, non necessariamente fedele. Di certo, esistono chitarristi iconici che sono legati a doppia mandata a un modello particolare. E, a proposito della Gibson Les Paul, non è un’eresia dire che quella chitarra si sarebbe potuta chiamare Jimmy Page, se già non avesse portato un nome altisonante. […] anche se non molti sanno che buona parte degli assoli più incendiari, in realtà, Page li suonò su una Fender Telecaster, in apparenza quanto di più lontano da una Les Paul possa esserci: chiara, tagliente e stridente, la Tele, cupa, facilmente in distorsione e calda la Les Paul.

jimi hendrix fender stratocaster

Nessuno sa su quale altro strumento avrebbe messo le mani Jimi Hendrix se la sua parabola non fosse stata così repentina. Certo è che nessuno come lui – a eccezione di Eric Clapton – avrebbe mai legato la propria immagine a una Stratocaster, la chitarra elettrica più innovativa della storia. La cosa oggi fa sorridere, considerato che la prima “Strato” venne commercializzata nel 1954. In pochi avrebbero potuto scommettere su quella forma futuristica oggi entrata nella normalità.

jimmy page gibson les paul

Eppure, Buddy Holly, il talentuoso cantante texano che avrebbe potuto far tremare il regno di Elvis se un incidente aereo non se lo fosse portato via troppo presto, legò la sua immagine a quello strumento. Anche questo spiega il tradimento operato da Clapton nel passaggio dalla Les Paul alla Strato. La sua “Blackie” – a Eric è sempre piaciuto dare un nome alle sue “ragazze” – fa il paio con la prima elettrica, una Strato “sunburst”, sfoggiata da Bob Dylan nel concerto della svolta rock, sul palco del festival di Newport, nel 1965.

jimmy page gibson sg doppia

Ce n’è per tutti i gusti: se i compianti Stevie Ray Vaughan e Jeff Beck sono difficilmente immaginabili senza una Strato a tracolla, a chi verrebbe in mente Angus Young degli AC-DC con una chitarra che non sia la sua fedele Gibson SG, quella che in Italia viene chiamata affettuosamente “Diavoletto”? In fondo, non è altro che una versione più leggera e maneggevole di una Les Paul. Lo scontroso Peter Green era per la Les Paul e il suo estimatore Carlos Santana per la SG. […]

fender telecaster springsteen

2 - CI SONO DUE TIPI DI PERSONE...

Testo di Bruce Springsteen - 2 giugno 2004

Caro Randy, vorrei partecipare alla sulla Fender Stratocaster non posso. La Stratocaster è strumento iconico. Quando Bob Dylan ne indossò una a metà degli Sessanta (sì, era proprio una Stratocaster quella che fu presumibilmente così sonoramente a Newport) o quando Jimi Hendrix suonò la Star Spangled Banner su una Stratocaster a Woodstock, beh... la cosa si risolse.

Tuttavia…Ci sono due tipi di persone al mondo. Quelli che suonano Stratocaster e quelli che suonano Telecaster... e le due cose si incontrano raramente. Ron Wood…Stratocaster... Keith Richards...Gibson, Tele, ecc. The Strokes... un giovane su una Stratocaster e un giovane su una Gibson... Nils Lofgren, Steve Van Zandt... Strat...BOOOOOSSSSSS MAAAAAANNNN... TELE FINO ALLA MORTE!!!

bruce springsteen a ferrara 5

Ci sono alcuni, simili a quelli che cambiano affiliazione politica in tarda età, che per qualche motivo cambiano. Jeff Beck…maestro della Tele... maestro della Strat... ma sono rari.

Robbie Robertson, che aveva un’affinità per entrambe le chitarre, mi ha regalato una bellissima Strat che suono occasionalmente in studio…Tuttavia, quando il grande orologio Rock N Roll batterà le dodici, sarò sepolto con la mia Tele addosso! Quindi…quando farete il vostro articolo sulla Telecaster, fatemi un fischio.

little steven bruce springsteen 4

Fino ad allora le auguro buona fortuna per il suo articolo sulla Fender Stratocaster. Una chitarra che ha contribuito enormemente al Rock and Roll, uno strumento raffinato e meraviglioso... Solo che non è una Tele. Il meglio..

Il meglio PS. Il tizio in piedi accanto all’omone nero sulla copertina di Born to Run indossa una Telecaster (in realtà, una Telecaster con manico Esquire).

little steven bruce springsteen 5 little steven bruce springsteen 6 bruce springsteen a ferrara 4 paul mccartney e bruce springsteen 1 slash gibson les paul. keith richards les paul springsteen eric clapton fender stratocaster gibson es 150 1 chitarre una delle chitarre di keith richards gibson les paul custom del 1957 dipinta a mano angus young gibson sg carlos santana gibson sg charlie christian gibson es 150 2 gibson les paul fender stratocaster 1 gibson les paul fender stratocaster 2 stevie ray vaughan fender stratocaster