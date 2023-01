DIETRO LE QUINTE, UN PORCO - L’ATTORE AUSTRIACO FLORIAN TEICHTMEISTER, RISCHIA FINO A DUE ANNI DI CARCERE DOPO CHE NEL SUO COMPUTER SONO STATI TROVATI CIRCA 58.000 FILE CONTENENTI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – L’ATTORE, TRA I PROTAGONISTI DEL FILM "IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE, HA AMMESSO LA PROPRIA COLPEVOLEZZA E CHE SI TRATTEREBBE DI “UN ATTO PURAMENTE DIGITALE”- MOLTI IN AUSTRIA CRITICANO IL SILENZIO DEL MONDO DEL TEATRO, VISTO CHE GIÀ L’ANNO SCORSO...

Estratto dell’articolo di Ilaria Ravarino per “Il Messaggero”

Circa 58.000 file contenenti materiale pedopornografico, che riguarda anche minori di 14 anni, sono stati trovati nel computer di Florian Teichtmeister, 43 anni, attore austriaco tra i protagonisti del film Il corsetto dell'Imperatrice, […]

[…] Teichtmeister ha ammesso la propria colpevolezza, e come tale si presenterà l'8 febbraio in tribunale, […]

IL SILENZIO

L'attore, che nel 2007 recitò in Italia nel film tv Caravaggio, con Alessio Boni e Elena Sofia Ricci, rischia una condanna fino a due anni di carcere per il possesso di immagini pedopornografiche: un «reato puramente digitale», ha detto il suo avvocato, negando la possibilità che all'atto voyeuristico si siano accompagnati anche abusi fisici su minori. L'attore, sempre secondo Rami, sarebbe già da due anni in cura per «risolvere quei problemi mentali che lo hanno portato al possesso dei file in questione».

[…] L'accusa a carico «di un attore» del teatro, il cui nome era rimasto segreto, era trapelata già nel settembre 2021. […]Il dibattito si accende adesso intorno alla possibilità che all'attore sia stato permesso di continuare a lavorare al cinema, in tv e a teatro nonostante i sospetti sulla sua condotta si facessero sempre più concreti.

Il primo ad ammettere di aver avuto più di un sospetto è stato il direttore del Burgtheater Martin Kuej: «Non appena abbiamo saputo che quell'attore era Florian Teichtmeister, lo abbiamo convocato immediatamente […]. Ha credibilmente negato tutto, raccontandoci che la denuncia era un atto di vendetta del suo ex partner. […]». Intanto, però, Teichtmeister licenziato questo venerdì dal teatro - ha continuato a recitare sul palco viennese[…].

IL LICENZIAMENTO

[…] Potrebbe pagare un prezzo molto alto infine anche la produzione del film Il corsetto dell'imperatrice, rilettura in chiave femminista della storia dell'imperatrice Sissi in cui Teichtmeister recita nel ruolo dell'Imperatore Francesco Giuseppe, accanto all'attrice Vicky Krieps: dopo la premiere al festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard, il film distribuito in Austria a metà dicembre aveva festeggiato a fine anno l'ingresso ufficiale nella shortlist propedeutica alla cinquina dell'Oscar.

Critica infine la voce del partito conservatore FPÖ, che denuncia la gestione «ipocrita» del caso, «indicativa della doppiezza e della falsità della cosiddetta eleganza culturale di sinistra - ha detto sabato il portavoce Stefan Berger perché su questo scandalo per un anno e mezzo la tv pubblica e il teatro viennese hanno imposto un vergognoso silenzio».

