Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

Pezzo dopo pezzo, mischiando musica, moda e cinema, è riuscito a costruirsi - oltre a un patrimonio che secondo le stime vale la bellezza di 250 milioni di dollari - un curriculum che vanta cinque album incisi insieme ai N.E.R.D. (il gruppo hip hop di culto della scena americana), due da solista (tra cui Girl, contenente la hit Happy, da oltre 110 milioni di copie vendute nel 2014), quattro colonne sonore, 57 premi vinti sui palchi dei più importanti eventi musicali mondiali (compresi i 13 Grammy Awards), da un anno esatto direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton.

Ora Pharrell Williams, 50 anni, […] ripercorre le tappe della sua scalata al successo in un film. Arriverà nelle sale l'11 ottobre prossimo e si intitola proprio Piece by piece, "pezzo dopo pezzo". Ma non è un classico docu-film come quelli che vanno ormai di moda da qualche anno a questa parte tra le celebrità.

[…] A raccontare il bizzarro progetto, affidato al regista Morgan Neville […] è stato lui: «Chi avrebbe mai pensato che giocare con i Lego da bambino si sarebbe trasformato in un film sulla mia vita». Pharrell, che ha fatto sempre dell'eclettismo il suo punto di forza, ha condiviso sui social la locandina del film, nella quale compare in versione omino Lego.

L'artista, reduce dal successo della sfilata della linea maschile Louis Vuitton autunno-inverno 2024/2025 alla Parigi Fashion Week di due settimane fa (l'ispirazione? Il mondo dei cowboy, ma rivisitato a modo suo perché «mi sembra che quando si ritraggono i cowboy, ci si ispiri solo ad alcuni stereotipi. Non si riesce mai a vedere l'aspetto dei cowboy originali»), ha lavorato al progetto per cinque, lunghi anni.

«Quando ho avuto la visione folle di raccontare questa storia attraverso i mattoncini Lego, non avrei potuto immaginare un partner migliore di Morgan Neville. È una leggenda. Non vedo l'ora di condividerlo con il mondo intero e di portare le persone nel mio universo». Il film «spingerà tutti a ballare, a cantare e a usare la propria voce per costruire il mondo che vogliono vedere, mattoncino per mattoncino e pezzo per pezzo».

